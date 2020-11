Kunstkalender für 2021 aus Bern – Zug-Poesie und ein nackter Mann fürs Wohnzimmer 36 Berner Künstlerinnen und Künstler haben den Kalender «3 × 12» mitgestaltet, der im Dezember erscheint. Er bietet bildnerische Kunst, Literatur – und sogar Musik. Céline Graf

2021 beginnt mit dem Rat des Künstlers Frantiček Klossner, sich zu entspannen: «Relax Yourself» (2018). Foto: PD

Der selbst gebastelte Kalender zu Weihnachten ist in vielen Haushalten eine Tradition. Am investierten Herzblut besteht geringer Zweifel, über die künstlerische Qualität lässt sich bisweilen streiten. Für 2021 haben sich Berner Kulturschaffende eine ästhetische Alternative ausgedacht: «3 × 12» heisst ein neuer Kalender, der ab Dezember in der Stadt Bern oder online zu kaufen ist.

Das Besondere: Pro Monat kann nicht einmal, sondern gar dreimal umgeblättert werden – zu einem literarischen, einem bildnerischen und einem musikalischen Kalenderblatt. Letzteres enthält einen Link oder einen QR-Code zum jeweiligen Stück online.

Das Produkt ist eine Reaktion auf die Einschränkungen im Kulturbetrieb, welche die Pandemie verursacht. Die beiden Herausgeberinnen, die Künstlerin Salomé Bäumlin und die Autorin Franziska Witschi, schreiben in einer Mitteilung, es handle sich hier «nicht um einen alltäglichen Kalender, sondern vielmehr um einen kulturellen Anlass, einen Vorgeschmack auf ‹die Zeit danach› und eine sinnvolle Unterstützung von Künstler*innen in dieser kulturell trockenen Zeit». Der Erlös komme vollständig den 36 beteiligten Kreativen zugute.

Nur 312 Stücke

Vertreten sind laut den Macherinnen Werke von «bekannten und weniger bekannten, jüngeren und älteren» Berner Kunstschaffenden. In der Vorschau zeigen sie etwa ein Foto der Skulptur «Relax Yourself» – ein nackter Mann auf einer blauen Säule – von Frantiček Klossner, einen Blumendruck von Brigitte Lustenberger und einen poetischen Blogbeitrag von Balts Nill über eine göttliche Begegnung im Zug.

Wer den Kalender als Weihnachtsgeschenk in Betracht zieht, sollte es nicht zu gemütlich nehmen: Er erscheint in einer Miniauflage von 312 Stücken.