SCL Tigers im Kriechgang – Zug lässt Langnau auch beim fünften Duell keine Chance Die SCL Tigers unterliegen dem EV Zug 2:4. Es handelt sich für die Emmentaler um die fünfte Niederlage im fünften Rencontre in dieser Saison gegen die Zentralschweizer. Marco Oppliger

Die SCL Tigers können Zug nicht stoppen: Hier entwischt Stadler den Langnauern Maxwell und Schmutz. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Es ist ein ungleiches Duell, wenn der EV Zug auf die SCL Tigers trifft. Hier der Leader aus der Zentralschweiz mit prominent besetztem Kader. Dort die Emmentaler, die seit Wochen nur mit zwei Ausländern spielen, an allen Ecken und Enden sparen.

Und entsprechend zeigen sich diese Kräfteverhältnisse auf dem Eis. Am Sonntag trafen Langnauer und Zuger zum fünften Mal in dieser Saison aufeinander – zum fünften Mal reüssierten Letztere. Wobei der 4:2-Erfolg absolut in Ordnung ging, weil die Zentralschweizer schlicht mehr vom Geschehen hatten.

Bereits nach 20 Minuten lag der EVZ 2:0 in Front. Leuenberger via Ablenker (7.) und Martschini in Überzahl (17.) hatten getroffen. Der Anschlusstreffer von Stefan Rüegsegger (27.) weckte zwar kurzzeitig Hoffnungen im Langnauer Lager. Doch Alatalo und Hofmann sorgten noch vor der zweiten Pause für die Vorentscheidung zugunsten Zugs. Mehr als ein Treffer – In-Albon verkürzte in der 58. Minute auf 2:4 – lag für die SCL Tigers nicht mehr drin.