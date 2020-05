Dritter rasender Berner – Zuerst zu schnell und dann zu Fuss In Oberburg hat die Polizei nach Nachfahrt und Nachsuche einen Raser und seinen Begleiter geschnappt.

Am Wochenende ist es im Kanton Bern nicht bloss bei zwei Rasermeldungen der Kantonspolizei Bern geblieben. Am Sonntagnachmittag veröffentlichte sie eine Mitteilung über einen dritten Fall.

Dieser ereignete sich am Samstagabend in Oberburg. Ein Lenker wollte sich einer Polizeikontrolle entziehen und fuhr in der Folge mit seinem Auto mit «massiv überhöhter Geschwindigkeit» durch Oberburg in Richtung Hasle bei Burgdorf, wie es im Communiqué heisst.

Verfolgungsfahrt mit Blaulicht

Umgehend nahm die Polizeipatrouille mit eingeschalteten Warnvorrichtungen die «Nachfahrt» auf. Kurze Zeit später konnte das Fluchtauto verlassen an der Emmentalstrasse aufgefunden werden.

Dank Hinweisen von Passanten konnten der mutmassliche Lenker und sein Beifahrer schliesslich im Rahmen einer «Nachsuche» zu Fuss angehalten werden. Die zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren wurden für weitere Abklärungen auf eine Wache gebracht und vorläufig festgenommen. Sie werden sich unter anderem wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz vor der Justiz verantworten müssen. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

( pd )