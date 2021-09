Musicalpremiere «Evita» – Zuerst stirbt eine Ikone, am Ende ein Mensch Ein wendiges Orchester, überzeugende Stimmen und ein «Ja zum Leben»: Schwungvoll eröffnen die Bühnen Bern ihre Musiktheatersaison mit Andrew Lloyd Webbers «Evita». Stefan Bucher

Sie war überzeugt davon, dass die Welt auf sie wartet: Präsidentengattin Eva Perón (Annemieke van Dam). Foto: Janosch Abel

Das Stück endet, wie es beginnt: Eva «Evita» Perón, Ehefrau des argentinischen Präsidenten, ist tot. Doch während in der Eröffnungssequenz das Dahinscheiden einer Ikone betrauert wird, stirbt am Schluss ein Mensch. Dazwischen zeichnet Annemieke van Dam die Entwicklung ihrer Figur gekonnt nach – von der Jugendlichen aus der Provinz, die so überzeugt davon ist, dass die Welt auf sie warte, wie man es nur als Teenager sein kann, über die skrupellose Aufsteigerin zur gefeierten Nationalheldin und schliesslich zur von tödlicher Krankheit gezeichneten Frau.