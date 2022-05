Porträt Bill Browder – Zuerst knöpft er sich die Schweiz vor, dann Putin In der Schweiz sei etwas faul, sagt Bill Browder. Der illustre Antikorruptionskämpfer vermutet eine Verschwörung mit Russland. Wer ist der Mann, der fast im Alleingang Bern nervös macht? Fabian Fellmann aus Washington Oliver Zihlmann Thomas Knellwolf aus Bern

Der Financier, der zum Menschenrechtsaktivisten wurde: Bill Browder legt sich, um seine Ziele zu erreichen, auch mit Behörden wie der Schweizer Bundesanwaltschaft an. Foto: Getty Images

Zimperlich geht er nicht vor. In der Schweiz sei «etwas ernsthaft faul», sagte Bill Browder diese Woche, die Schweizer Justiz sei «korrupt oder komplett unfähig» und in Verschwörungen mit Russland involviert. Die USA müssten darum die Rechtshilfe mit der Schweiz einschränken.

Das Land hat sich damit einen hartnäckigen Gegner erworben, der schwunghaft erzählen kann. Das bewies Browder am Donnerstag, als er an einem Anlass der Helsinki-Kommission vorsprach. Das staatliche US-Gremium wird von Kongressmitgliedern gesteuert und lud zu einem Briefing, in dem es die Schweiz als «Gehilfin Putins» an den Pranger stellte.