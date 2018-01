Schweizer Pinguine

Sie geht einem direkt ans Herz, die Musik des Penguin Cafe Orchestra. Der englische Gitarrist und Komponist Simon Jeffes gründete die Gruppe in den Siebzigerjahren. Er studierte Volksmusik aus Afrika und Südamerika, um herauszufinden, was die gemeinsamen Wurzeln dieser scheinbar so verschiedenen Musiken waren. Seine Stücke hatten Titel wie «Die Ekstase tanzender Flöhe» oder «Die Hose des Pythagoras», und gespielt wurden sie mit so konventionellen Instrumenten wie Gitarre, Geige, Cello und so unkonventionellen wie Ukulele, Cuatro oder einem Gummiband, das um eine Stuhllehne gespannt war. Es war eine herzerwärmende Musik, die einen nicht überwältigen wollte, sondern wunderbare Freiräume öffnete.



Als Jeffes im Dezember 1997 starb, löste sich das Ensemble auf. Doch nun haben sich vier Schweizer Musikerinnen und Musiker zusammengetan, um uns wieder ins Pinguin-Café einzuladen: die als Interpretin zeitgenössischer E-Musik bekannte Pianistin Claudia Rüegg sowie die Mitglieder des Trios Zugluft, also Andrea Kirchhofer (Geige), Jonas Guggenheim (Akkordeon) und Bruno Strüby (Bassklarinette). Und siehe da, es funktioniert, ja, wenn sie «Southern Jukebox Music» spielen, ist das sogar zum Weinen schön.

Mo, 20 Uhr

Notenpunkt, Froschaugasse 4

www.notenpunkt.ch



Eintritt frei, Kollekte

Reservation empfohlen (Tages-Anzeiger)