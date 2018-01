Mit Fake Song zum Erfolg

An «Sonnentanz» kam im Sommer 2012 kein Ohr vorbei. Der Deep-House-Track von Klangkarussell lief in ganz Europa rauf und runter, schaffte es nicht nur in Österreich, Deutschland und der Schweiz in die Top Five. Im folgenden Frühling erhielt das Wiener Duo für «Sonnentanz» gar den Austrian Music Award Amadeus in der Kategorie «Song des Jahres». Ein niederländischer Radio-DJ fand den Track weniger toll. Nach ihm war der Überhit nur eine Soundschusterei: Klangkarussell hätten sich fast ausschliesslich an einem einzigen Sample-Construction-Kit bedient – sogar die prägnante Saxofondudelei würde aus diesem einen Melodienbausatz stammen. Seinen Verdacht konnte er mit etlichen Beispielen belegen.

Viele der Millionen Fans waren nach dieser Enthüllung enttäuscht. Die meisten haben aber den Wienern rasch vergeben. 2015 erhielten Klangkarussell einen weiteren Amadeus Austrian Awards, diesen für ihr Debüt «Netzwerk». Und letztes Jahr arbeiteten die zwei Jugendfreunde mit den schwedischen Indie-Rock-Ikonen Mando Diao für den Track «Jericho» zusammen: Björn Dixgård singt tief und emotional zu einer stampfenden Tropical-Melodie, die sich wieder in die Gehörgänge frisst. Ob man will oder nicht.

Sa, 23 Uhr

Kaufleuten, Pelikanplatz.

www.kaufleuten.ch.



Eintritt 30 Franken

(Tages-Anzeiger)