Die Weltherrschaft?

Alle lieben die Sonne. Und keiner mehr als Roy Ayers. Der Soulmusiker (75) bläst seinen grössten Hit ins Vibrafon: «Everybody Loves the Sunshine». Hände kreisen in der Luft, eine rosa Wolke zieht Schlieren am Himmel. Roy Ayers schaut nach hinten, nach vorn, sein Blick ist leicht belustigt. Als wundere er sich darüber, dass ihn alle so anstrahlen. So ganz fassen will es auch Thomas Martojo nicht, der neben einem steht. Dass da der grosse Ayers spielt. An Mortojos Party.



Mittlerweile ist es eine sehr grosse Party. Das Dekmantel Festival in Amsterdam ist eines der wichtigsten Clubfestivals weltweit. Dekmantel ist aber mehr als nur ein Festival: eine Art Megabrand der alternativen Clubkultur, so widersprüchlich das klingen mag. Dekmantel ist so flächendeckend präsent, dass man irgendwann den Begriff «Dekmantelisierung» vernahm. Denn: Dekmantel vereint – im Qualitätssektor der Clubmusik – so ziemlich alles unter seinem Banner, was Rang und Namen hat. Nicht weniger als vier Festivals sind es, eines findet in Kroatien, ein anderes in São Paulo statt. Dekmantel ist ein Plattenlabel. Dekmantel ist eine Compilation-Reihe. Und Dekmantel ist auch ein Podcast.



Wenn Thomas Martojo auflegt, tut er es mit seinem Partner Casper Tielrooij. Beide stammen aus Den Haag, sie veranstalten ihre Partys seit über zehn Jahren. Später kam das Label dazu. Und so ging es immer weiter, die Dekmantel-Jungs legten sich an allen Fronten ins Zeug für die Musik, die sie lieben. House, Techno, Disco, aber auch Afro, Wave, Jazz, Hip-Hop, Ambient, Minimal Music oder experimentelle Elektronik. Eine weltläufige Melange. Das wird man auch hören, wenn Dekmantel Soundsystem eine ganze Nacht lang in Zürich auflegen.

Sa, 24 Uhr

Zukunft, Dienerstr. 33

www.zukunft.cl

Eintritt 25 Franken



(Tages-Anzeiger)