Saft und Kraft

Was machen zwei junge Stadtzürcher in Zollikon? Sie bringen neues Leben in die Dorfbeiz. Und wie! Unter der Ägide der beiden Geschäftsführer Stefano Eggenberger und Assanee Meguid ist aus der doch ziemlich angestaubten Wirtschaft zum Truben (auch Daniel Bumann, der TV-Restauranttester, war für eine Rettungsaktion vor Jahren einmal dort) ein charmant-legeres Lokal geworden. Ausgezeichnetes Essen inklusive. Schon das Amuse-Bouche, Rehpfeffer mit Rotkraut, Marronignocchi und Apfelgel, zeigt, mit wie viel Leidenschaft Küchenchef André Busch und sein Mitstreiter Alexander Hitz kochen.



Die Kürbistortelloni mit Ricotta und Salbei (18 Fr.) sind hausgemacht – und vor allem verdammt schmackhaft. Die Süsse des Kürbisses kommt gut zur Geltung, dominiert aber nicht zu sehr. Die Rüebli-Orangen-Suppe (12 Fr.) wird mit einer erfrischenden Rüeblimousse und einem Urkarottencoulis serviert, der Salat (15 Fr.) ist nicht einfach ein herkömmlicher gemischter, sondern besteht aus asiatischen Blättern, Granatapfel, Amaranth, Kaki, eingemachten Zwetschgen und Enokipilzen. Klingt ein wenig überambitioniert, schmeckt aber ausgezeichnet.

Als Hauptgang gibts einen gewaltigen Apparat von Wolfsbarsch (89 Fr./2 Personen), punktgenau gegart in der Salzkruste und vor dem Filetieren im Ganzen am Tisch präsentiert. Zum herrlich festen, schneeweissen Fleisch des Fischs brauchen wir nicht mehr als ein wenig von der dezenten, schaumigen Sauce. Dabei würden die Beilagen durchaus als voll- und hochwertige vegetarische Mahlzeit durch­gehen: Kartoffelgratin mit Süsskartoffelstock und violetten Chips im einen, knackiges (ja, das Wort passt hier wirklich) Wintergemüse im anderen Pfännchen.



Das Glühweinsorbet zum Boskoop-Bratapfel (12 Fr.) mit Vanille und hausgemachtem Krokant ist vielleicht einen Tick zu süss; die Idee, die Geschmäcker der Saison auf den Teller zu bringen, verdient aber ein Kompliment. Die Küche der Trube will sich ganz offensichtlich nicht mit 08/15-Gerichten zufriedengeben.



Die Speisekarte ist bewusst übersichtlich gehalten, neben Salat, Suppe und Tortellini stehen zwei Hauptgänge sowie eine Tagesempfehlung – bei uns der Wolfsbarsch – zur Auswahl. Wer sich nicht entscheiden kann, wählt das Degustationsmenü für 98 Franken. Ab kommendem Monat bietet die Trube jeweils am Samstag zusätzlich einen Brunch an.



Trube

Alte Landstr. 94

8702 Zollikon

Tel. 044 390 11 60 www.trubezollikon.ch



Mo–Sa 11–14 Uhr und 18–24 Uhr

Vorspeisen 12–18 Franken, Hauptspeisen 36–45 Franken

(Tages-Anzeiger)