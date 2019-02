Messerstecherin von Wiedikon kassiert hohe Strafe

Diese Tat hat die ganze Schweiz schockiert: Eine 35-jährige Frau und Mutter dringt in eine fremde Wohnung ein und sticht 15 Mal auf einen ihr unbekannten 14-Jährigen ein, der sich in seinem Zimmer befand.

Zuvor war sie gemeinsam mit ihrem Bruder in die Wohnung ihres Schwiegervaters eingebrochen, die sich auf demselben Stockwerk wie jene des Jungen befand. Dort hatte sie den ungeliebten Vater ihres Ehemanns erschrecken oder töten wollen. Doch weil er nicht aufkreuzte, änderte sie den Plan und ging in die Nachbarwohnung, während ihr Bruder, der eigens aus Mazedonien gekommen war, «Schmiere» stand. Die Attacke wollte die 35-Jährige danach dem Schwiegervater in die Schuhe schieben: Zwei Mal schrieb sie einen anonymen Brief an die Polizei.

Der 14-Jährige wurde die Attacke vom 5. November 2016 lebensgefährlich verletzt und überlebte nur knapp.

Bruder erhält 4,5 Jahre Freiheitsstrafe

Das Bezirksgericht Zürich hat die Frau heute Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren verurteilt. Zudem kassiert sie eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 10 Franken . Während des Strafvollzugs soll die 35-Jährige ambulant behandelt werden. Das Gericht verfügte zudem eine Landesverweisung von 15 Jahren nach Verbüssen der Strafe.

Gemäss der Richterin wird die Frau wegen versuchten vorsätzlichen Mordes, mehrfacher falschen Anschuldigung, Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Freiheitsberaubung verurteilt.

Der 32-jährige Bruder der Frau wird zu einer Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren verurteilt und danach für zehn Jahre des Landes verwiesen. Auch er kassierte eine bedingte Geldstrafe, und zwar von 60 Mal 10 Franken . Seine Delikte sind Gehilfenschaft zu versuchter vorsätzlicher Tötung, Diebstahl sowie Hausfriedensbruch.

60'000 Franken Genugtuung für Opfer

Jetzt ist auch klar, wie viel Schadenersatz der heute 17-jährige Jugendliche und seine Familie erhalten. Das Verletzungsopfer kriegt knapp 23'200 Franken plus 5 Prozent Zinsen seit dem Ereignis und eine Genugtuung von 60'000 Franken plus Zinsen.

Seine Mutter erhält knapp 14'200 Franken Schadenersatz und eine Genugtuung von 12'000 Franken – immer plus Zinsen. Der Vater kriegt Schadenersatz von gut 9'700 Franken und Genugtuung von 12'000 Franken .

Die beiden Verurteilten haften solidarisch für die Beträge, sagte die Richterin.

Gericht folgt eher der Staatsanwältin

Damit ist das Gericht eher der Staatsanwältin gefolgt, die 20 Jahre Gefängnis wegen versuchten Mordes und mehrfacher falscher Anschuldigung gefordert hatte. Ihr Bruder sollte wegen versuchter Tötung, begangen als Mittäter, für sechs Jahre hinter Gitter. Beide sollten gemäss Staatsanwaltschaft anschliessend für 15 beziehungsweise für 12 Jahre des Landes verwiesen werden.

Der Verteidiger der Frau hatte für seine Mandantin wegen schwerer Körperverletzung eine Strafe von fünf Jahren oder wegen versuchter Tötung von acht Jahren gefordert, der Anwalt des Bruders einen Freispruch oder wegen Gehilfenschaft eine bedingte Freiheitsstrafe. (thas/pu)