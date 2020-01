Steht der Zweitwohnungsmarkt vor dem Aus?

Sie sind ein Reizthema in der Zürcher Wohnbaupolitik: Zweitwohnungen, Business-Apartments und Airbnb-Unterkünfte. Linke und Grüne stören sich seit langem an solchen Wohnungen, weil sie ihrer Ansicht nach den normalen Wohnraum verknappen, die Mietpreise in die Höhe treiben und zu einer Verödung der Innenstadt beitragen.