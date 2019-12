Ein Eimer gehört zum Besten, was Zürich 2019 zu bieten hatte

An Zürcher Tramhaltestellen konnte man leicht der Täuschung erliegen, dass eine gewisse Protestmüdigkeit überhandnimmt. Da hörte man die Leute manchmal ausrufen, wenn an einem Freitag wieder mal gar nichts ging, weil erneut demonstrierende Jugendliche durch die Innenstadt zogen. Aber in unserer Endabrechnung 2019 schwingen die Klimaproteste dennoch obenaus als erfreulichste Neuheit des Jahres in der Stadt.