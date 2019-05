Zürcher Stadtrat zündet den Klima-Turbo

Gesamte Fahrzeugflotte umstellen

Da der Stadtrat das Ausrufen des Klimanotstandes als Symbolpolitik betrachtet, bevorzugt er konkrete Massnahmen. So etwa will er ein Anschubprogramm für den Ersatz fossil betriebener Heizungen, den Ausbau von Energieverbünden, eine Umstellung der stadteigenen Fahrzeugflotte auf Betrieb mit erneuerbaren Energien, klimafreundlichere Verpflegung in städtischen Betrieben sowie die Bildung eines Klimaforums, in dem auch Junge dabei sind.

Der Stadtrat sei sich bewusst, dass der Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung darstellt, teilte er weiter mit. Es brauche – neben den Anstrengungen der öffentlichen Hand und der Wirtschaft – gleichzeitig auch Verhaltensänderungen jedes Einzelnen.

Die Stadt Zürich verstärkt deshalb auch die Informations- und Sensibilisierungsaktivitäten gegenüber der Bevölkerung. Zudem treibt sie die aktive Kommunikation über Klimaschutz und die eigenen Handlungsmöglichkeiten in den nächsten Jahren voran, wie es in der Mitteilung weiter heisst.