Polizisten mit Bodycam müssen «Video»-Schild tragen

Hallenbad-Kameras bleiben abgeschaltet

Fertig gefilmt: Ende Januar schaltete das Zürcher Sportamt alle Kameras in seinen Hallenbädern und Eisanlagen ab. Es fehlte ein Reglement, das die Nutzung erlaubte. Zwar hatte die Stadt im Dezember 2017 ein solches erlassen. Dagegen gingen aber Einsprachen ein. Daher konnte es nicht in Kraft treten.



Nun hat die Stadt das Reglement ganz aufgehoben, wie es im «Amtsblatt» heisst. Das Sportamt werde es überarbeiten, Ziel seien vor allem verständlichere und präzisere Formulierungen, sagt Sprecherin Manuela Schläpfer. Man plane, die neue Version im ersten Quartal 2019 zu publizieren. Dagegen kann wieder Einsprache erhoben werden.



Kameras, die Bilder aufzeichnen, bleiben abgeschaltet, bis das neue Reglement gilt. Wieder einstellen darf die Stadt hingegen Kameras, die keine Aufnahmen machen. So will es das städtische Datenschutzreglement. Solche Kameras, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen, sind im Hallenbad City und auf der Eisbahn Oerlikon in Betrieb. (bat)