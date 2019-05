Nach Abbruch: Das wird Zürichs neue Brücke über die Limmat

Und weil der Platzcharakter für die Gemüsebrücke zentral ist, soll sie zum Verweilen einladen. Die Aufenthaltsqualität sei von eminenter Bedeutung, heisst es im Schlussbericht des Beurteilungsgremiums. «Der grosse Kontrast zwischen der maximalen Dichte der Altstadt und dem Weitblick auf der Brücke gibt Anlass zu einer wohltuenden Verschnaufpause.» Auffällig ist vor allem der seeseitige Brückenrand der geplanten Rathausbrücke. Im Gegensatz zu heute wird dieser neu in einer geraden Linie verlaufen, aktuell ist der Brückenrand gestuft.

Gerade Brückenränder: So sieht der Plan für die neue Gemüsebrücke aus. Bild: Bänziger Partner AG, 10:8 Architekten und F. Preisig AG

Die heutige Betonbrücke wurde 1973 eröffnet und ist schon länger sanierungsbedürftig. 2017 hat der Stadtrat entschieden, diese nicht einfach zu renovieren, sondern gleich neu zu bauen. Die Kosten veranschlagt die Stadt auf 32 Millionen Franken. Davon übernimmt der Kanton zirka 6 bis 7 Millionen – der Verteilschlüssel ist noch nicht genau definiert. Die Stadtzürcher Stimmbevölkerung wird voraussichtlich in einer Volksabstimmung über das Projekt befinden können.

Koordination mit Rathaussanierung

Mit ein Grund für den Neubauentscheid waren auch Bauvorhaben, die einige Kilometer südlich im Kanton realisiert werden. Der Hochwasserschutz im Kanton und für die Stadt muss verbessert werden. Deswegen ist ein neuer Sihl-Entlastungsstollen zwischen Langnau am Albis und Thalwil geplant, der Wasser aus der Sihl ab- und in den Zürichsee hineinleitet. Das hat allerdings zur Folge, dass mehr Wasser in den See gelangt, was wieder bedeutet, dass mehr Wasser aus dem See in die Limmat fliesst. Die heutige Rathausbrücke wäre für diese Wassermassen aber nicht gewappnet, sie würde zum Nadelöhr. Zusammen mit dem Brückenneubau wird auch die Limmatsohle ausgebaggert, damit mehr Seewasser abfliessen kann.