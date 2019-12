Mann fährt in Zürich mit Roller eine Treppe hinunter und stirbt

Der Notruf ging bei der Stadtpolizei Zürich am Montagmorgen kurz nach 11 Uhr ein. Ein lebloser Mann befinde sich in einem Innenhof an der Badenerstrasse im Stadtkreis 4, hiess es. Schutz & Rettung und Polizisten rückten umgehend aus und trafen dort auf einen nicht ansprechbaren Mann, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.