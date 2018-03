Frauen demonstrieren in Zürich

Rund 50 bis 60 Personen haben am Donnerstagabend an einer Kundgebung in der Langstrasse teilgenommen und für Frauenrecht demonstriert. Die Polizei begleitete die unbewilligte Demonstration der linksautonomen Frauen, musste aber nicht einschreiten.

Wie die Stadtpolizei auf Anfrage mitteilt, kam es zu vereinzelten Sachbeschädigungen. Unter anderem wurde ein VBZ-Bus versprayt. Ansonsten blieb die Demonstration friedlich und löste sich gegen 21.30 Uhr auf. (hal)