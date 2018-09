Fensterputz-Gondel am Flughafen abgerissen – Bahnhofquai gesperrt

Sturm Fabienne fegte am Sonntagabend über das Unterland und brachte Starkwinde mit sich. Am Flughafen Zürich-Kloten hatte der Sturm Auswirkungen auf den Flugbetrieb, wie Swiss Mediensprecher Stefan Vasic gegenüber «20 Minuten» bestätigte. Wie viele Flüge anuliert werden müssen, stand um 22 Uhr noch nicht fest.

Die starken Winde brachten auch eine Fensterputz-Gondel zu Fall. Ein Video (siehe oben) zeigt, wie die Gondel hin und her schwingt, mehrfach gegen die Fassade prallt und schliesslich abreisst. Verletzt wurde gemäss der Polizei niemand.

Bahnhofquai gesperrt

In der Zürcher Innenstadt wurde zuvor das Bahnhofquai bis auf Weiteres wegen den hohen Windgeschwindigkeiten entlang der Brandruine zwischen Landesmuseum und Rudolf-Brun-Brücke vorsichtshalber gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Das teilt die Stadtpolizei am Sonntagabend in einer Medienmitteilung mit.

Da die Bausubstanz der Brandruine beim Bahnhofplatz gemäss Einschätzung von Spezialisten nach wie vor instabil sei, müsse das Bahnhofquai während der herrschenden hohen Windgeschwindigkeiten aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, so die Polizei. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Bauteile des Gebäudes auf die Strasse fallen und dort Personen gefährden könnten.

Die Sperrung betreffe den ganzen Strassenabschnitt zwischen dem Landesmuseum und der Rudolf-Brun-Brücke in beide Fahrtrichtungen. Die Verkehrspolizei der Stadtpolizei Zürich habe eine Umleitung eingerichtet und signalisiert.

Ein Bild der Absperrung beim Bahnhofquai. (23. September 2018) Bild: «20 Minuten»

Aufgrund dieser Sperrung muss rund um den Hauptbahnhof mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Stadtpolizei wird nach Aufhebung der Vorsichtsmassnahme wieder informieren. Die Sperrung werde so lange bestehen, bis sich die Winde wieder abschwächen, wie Polizeisprecher Christian Spaltenstein auf Anfrage sagte. Auf den Tramverkehr rund um den Hauptbahnhof habe die Sperrung keine Auswirkungen. Auch der Bahnhof sei problemlos erreichbar. Die stärksten Böen würden bis 3 Uhr in der Nacht erwartet.

Windspitzen von bis zu 140 km/h

Pünktlich zum astronomischen Herbstanfang vom frühen Sonntagmorgen hat sich ein Wetterumschwung mit Sturmwinden angekündigt. MeteoSchweiz erliess für die Nacht auf Montag Sturmwarnungen der Stufen zwei und drei.

In höheren Lagen über 1500 Metern über Meer werden Windspitzen von bis zu 140 Kilometer pro Stunde (km/h) erwartet. In den Niederungen der Alpennordseite werden ebenfalls stürmische Winde mit Böen von bis zu 100 km/h erwartet.

Circus Ohlala abgesagt

Aufgrund starker Winde wurde für Sonntagnachmittag auch ein Unterbruch der Bahnstrecke zwischen Weissbad und Wasserauen auf der Linie Gossau SG und Wasserauen AI angekündigt. Auch die Show des Circus Ohlala in Dübendorf vom Sonntag wurde abgesagt. Die Sicherheit der Besucher, Artisten und Mitarbeiter im Zelt und auf dem Gelände könne nicht mehr ausreichend gewährleistet werden. In Siebnen im Kanton Schwyz wurden Marktstände und Fahrgeschäfte am Nachmittag geschlossen.

12 Uhr Update zu Sturm Fabienne



Aktuell herrscht noch die Ruhe vor dem Sturm Fabienne, der heute Abend sein Maximum erreichen wird. Im Mittelland weht der Wind jetzt um die Mittagszeit mit Böenspitzen von 40 bis 60... https://t.co/7nPgEMQXoD — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 23. September 2018

Gefahr droht bei diesen Windstärken vor allem von den Bäumen. Die meisten Bäume seien aktuell noch belaubt und böten daher eine grosse Angriffsfläche für den Wind, warnte der private Wetterdienst Meteonews. Weil der Frühling und der Sommer zudem sehr trocken verliefen, seien viele Bäume geschwächt. Sogar ohne äussere Einwirkung seien deswegen immer wieder Äste abgebrochen.

Die Wetterdienste warnten deshalb vor dem Aufenthalt im Wald oder ganz allgemein in der Nähe von Bäumen. Auch zum Wochenbeginn bestehe in den Wäldern noch eine erhöhte Gefahr von Astbruch und umstürzenden Bäumen.

Grossbrand beim Zürcher Hauptbahnhof

Grossbrand am HB: Drohnenaufnahmen des Brandes und Augenzeugenvideos der Explosionen zeigen das Ausmass. (Tamedia)

(ij/mch/sda)