Der Stein, der das Handy kontrolliert

Das Handy misst und misst und gibt schliesslich 7,1 Meter an. Triumph! Besser als der Schnitt, der laut Fachleuten bei zehn bis fünfzehn Metern liegt. Doch dann folgt die Ernüchterung. Denn richtig wäre 0,0 Meter.

Das Handy hat eben den Abstand zu einem alten Grenzstein ermittelt, der genau unter ihm liegt. Es handelt sich um einen Kontrollpunkt, mit dem sich die Standortgenauigkeit mobiler Geräte, also Smartphones oder Navigationsgeräte, prüfen lässt. Die Baudirektion hat ihn vor kurzem vor dem Landesmuseum eingerichtet.

Der Stein steht richtig

Es funktioniert ganz einfach: Die Koordinaten des massiven Granitsteins sind exakt bestimmt. So exakt, dass sich auch die amtliche Vermessung daran orientiert. Auf dem Stein findet sich ein QR-Code zum Einscannen, der die Internetseite https://maps.zh.ch/kp1 aufruft. Diese kann auch direkt angewählt werden.

Aufsicht auf den Kontrollpunkt. Bild: net

Auf dieser Seite wird nun zentimetergenau die Differenz zwischen den Soll-Koordinationen und jenen, die das mobile Gerät ermittelt, angezeigt. Das geht übrigens auch aus der Ferne: Ruft man die Internetseite auf, zeigt das Smartphone an, wie weit es sich vom Kontrollpunkt vor dem Landesmuseum befindet: Im Moment sind es 11'645.30 Meter. Dieser Artikel entsteht folglich nicht in den Räumen des Tagi am Stauffacher.

In Deutschland verbreitet

Das Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich hat den Stein gesetzt. Er ist der erste seiner Art in der Schweiz. Laut Mitteilung der Baudirektion sind in Deutschland solche Kontrollpunkte für mobile Geräte jedoch seit einigen Jahren verbreitet.

Kalibrieren, also das mobile Gerät anpassen, geht allerdings nicht. Das wäre Sache der Gerätehersteller. Professionelle Vermessungsgeräte sind allerdings heute in der Lage, Positionen mit einer Genauigkeit von eins bis zwei Zentimeter zu bestimmen.

In die Irre geführt

Jetzt ist also klar: Dieses Handy liegt bei der Navigation 7,1 Meter daneben. Nicht schlecht getroffen, doch kann es in den engen Gassen der Altstadt trotzdem in die Irre führen. Dann sitzt man plötzlich in einem italienischen Restaurant statt in dem Inder, den man per Navi gesucht hat und der in der Gasse nebenan liegt.

Auch hat einen der Freund vielleicht gar nicht versetzt, sondern er wartete auf dem Bänklein nebenan. Es ist also durchaus immer noch ratsam, die Augen zwischendurch vom Bildschirm zu lösen und Strassenschilder und die Umgebung auch analog zu erkunden.

Die Herkunft des Steins

Der Steinblock mit der Bezeichnung 4e hat im Übrigen auch eine total analoge Vergangenheit. Er stand von 1971 bis 1986 zwischen Wasterkingen und Hohentengen am Hochrhein und markierte dort die Landesgrenze. Durch den grenzüberschreitenden Kiesabbau und die nachfolgende Begradigung der Grenze wurde er nicht mehr benötigt.

Nun hat er inmitten der Stadt Zürich eine neue Verwendung gefunden, was belegt, dass Meilensteine und Grenzsteine noch nicht ausgedient haben. Denn dieses Urgestein aus Granit zeigt einem selbst im Zeitalter der Digitalisierung noch den rechten Weg.

