Bella figura

Fast scheint, Bella Marchand hätte ein Zwerg geküsst. Ein Gartenzwerg. Es war 1994, Marchand lag wegen drei Autounfällen mehrere Monate im Spital, da kam sie auf die Idee, Dekorationsfiguren zu verkaufen. Einfach so. Sie, die einen Hang zum Extrovertierten hat, nannte es gern Furzidee, so auch in einem Porträt im Tages-Anzeiger. Kaum aus dem Spital fuhr sie nach Polen und deckte sich mit Gartenzwergen ein.

Anfänglich verkaufte sie diese in einem Lokal nahe des Sphères beim Escher-Wyss-Platz. Später zügelte sie nach Altstetten. Auf knapp 1000 Quadratmetern bot sie 5000 Figuren aller Art an. Bald schon war Bella Marchand «Zürichs Zwergenkönigin» und lieferte Zwerge in die ganze Welt. An Weihnachten bot sie die grösste Auswahl an Garten- und Fassadenschmuck.

An schönen Tagen packte Bella Marchand einige ihrer Figuren auch gern auf den Rücksitz ihres Toyota Celica Cabriolets und führte sie zur Belustigung der Passanten spazieren. Einmal fuhr sie mit einem Ruderboot samt Samichlaus an die Street Parade. Dass sie mit ihrer unkonventionellen und zuweilen direkten Art manchmal auch angeeckt war, wusste Marchand sehr wohl. Sie sah die Eigenschaft aber als ihre Stärke an.

«Nichts ist unmöglich»



Ursprünglich hatte Bella Marchand eine Lehre für Metallveredelung gemacht. Später besass sie drei Kleiderboutiquen in Zürich und Bischofszell. Der Entscheid, die Märchenwelt zu schaffen, sei aber ihr bester gewesen, sagte sie einmal im Migros-Magazin. Stets schwang ein bisschen Stolz mit, dass sie all das geschafft hatte, obwohl sie noch Jahre nach den Unfällen auf den Rollstuhl angewiesen war und früh ihren Sohn verloren hatte. Aber Bella Marchand lebte nach dem Motto: «Nichts ist unmöglich».

5000 Figuren gab es bei Bella Marchand zu kaufen. Bild: Reto Oeschger



Neben dem Kontakt zu den Menschen liebte sie vor allem das Reisen. Zwergen-Nachschub holte sie in Griechenland und China, wo ein Foto von ihr auch einmal die Zeitung geziert hatte. An Messen in Frankfurt und Birmingham liess sie sich jeweils inspirieren.

Die grössten Fans



In Altstetten fühlte sich Bella Marchand zuhause. Da war sie aufgewachsen. Dahin kam sie gerne. Hier arbeitete sie gerne. Gewohnt aber hatte sie zuerst zusammen mit ihrem Mann und nach dessen Tod alleine in einem der Bernoulli-Häuser an der Hardturmstrasse. Mit dabei waren da selbstverständlich auch Gartenzwerge und anderen Figuren. Die Nachbarn hatten mit den Plastikwesen leben gelernt, im eigenen Garten aufstellen wollten sie diese aber nicht. Da waren die drei Enkelkinder mehr angetan von Marchands Leidenschaft. Sie kannten die Geschichte jeder Figur im Laden.

Vor acht Jahren wollte Marchand ihren Zwergen- und Figurenkabinett aufgegeben. Die Lebensumstände und gesundheitliche Probleme hatten sie zu diesem Schritt gezwungen. Doch das Loslassen fiel ihr schwer, sie verlängerte den Mietvertrag um einige Monate. Danach freute sie sich auf Ruhe und die neue Freiheit. Doch es kam anders. Marchand erkrankte an Krebs, vergangene Woche ist sie der Krankheit erlegen. «Dein Leben war alles andere als ein Spaziergang» steht in der Todesanzeige der Freunde. Und: «Voller Energie standest du im Leben.» Auch dank der Zwerge. (Tages-Anzeiger)