Vater wehrte sich gegen «Entfremdung» von seinem Sohn

«Höchst strittiges familienrechtliches Verfahren»

Er ist nicht mehr erwerbstätig, weil nicht arbeitsfähig, seit der Sohn «mir gewaltsam entrissen» wurde. Vor dem Bezirksgericht hatte er noch gesagt, er arbeite selbstständig zuhause - «als Pflichtverteidiger meines Sohnes». Er ist in psychiatrischer Behandlung, weil er durch die ganzen Umstände «schwer belastet» ist. Und Schulden, ja, die hat er auch. «Sie steigen mit jeder falschen Beschuldigung, die zu einem Strafverfahren gegen mich führt.»

Was sind die Fakten? Die Frau hatte ihn kurz nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes verlassen. Seither läuft, was seine Verteidigerin «ein höchst strittiges familienrechtliches Verfahren» nennt. Es geht im Wesentlichen um Obhutsfragen, Besuchsrechte, elterliche Sorge.

Polizeinotruf alarmiert

Fakt sind seine Briefe - an die Kesb, an den Bezirksrat, ans Verwaltungsgericht. In diesen ist die Rede von «massiver Gewalt gegenüber dem Kind und dem Kindsvater», von «Kindsmisshandlung und Kindsmissbrauch». Schuld an dieser «Kindswohlgefährdung»: die Kindsmutter.

Fakt ist auch, dass er zwischen Anfang Dezember 2018 und Ende Januar 2019 mehrfach der Einsatzzentrale der Kantonspolizei sowie weiteren Polizeibeamten telefonierte und seine Ex-Partnerin, wie es in der Anklage heisst, «sinngemäss für den psychischen Missbrauch und Misshandlung des gemeinsamen Sohnes verantwortlich» machte. Tatsächlich rückte die Polizei auch mehrfach an den Wohnort der Frau aus.