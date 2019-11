Sicherheitsmassnahmen für Weihnachtsidylle

Auffällig am Markt auf dem Münsterhof sind die mobilen Poller an allen drei Zufahrten. Diese mobilen Barrieren, auch Fahrzeugrückhaltesysteme, sollen die Standbetreiber vor Terrorangriffen mit LKWs schützen. Ausser Zweirädern ist der Zugang so auch allen anderen Fahrzeugen nicht möglich. Im Vorfeld der Beschaffung der mobilen Barrieren haben Kritiker eingebracht, dass deren Schutzwirkung teilweise zu gering sei. Die Stadtpolizei schrieb das mobile Fahrzeugrückhaltesystem Anfang 2018, brach es aber ab, weil keiner der Bewerber alle Kriterien erfüllen konnte. Den Zuschlag bekam schliesslich das bestehende System Armis One. Dieses kann einen 7,5-Tonnen schweren Lastwagen aufhalten, wenn er mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde unterwegs ist. Die Stadtpolizei hat die Barrieren am Züri Fäscht und an der Street Parade getestet und setzt sie nun neben dem Münsterhof auch im Weihnachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz ein. Dort kommen jedoch nur zwei Barrieren zum Einsatz, die anderen Zufahrten sind mit Metallgittern geschützt. Auch die SBB haben sich am Zürcher Hauptbahnhof gegen unliebsame Fahrzeuge gewappnet. Sie haben 20 Betonboxen mit Weihnachtsbäumen aufgestellt. Diese sind zwar im Boden verankert, sind aber im Fall einer Notfallrettung dennoch verschiebbar. (ema)