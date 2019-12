IS-Rückkehrerin verweigert Therapie

Im Dezember 2014 waren die beiden zuerst in die Türkei, dann nach Syrien gereist – ins junge Kalifat der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Das Jugendgericht sah es als erwiesen an, dass sich die Geschwister fast ein Jahr lang im IS-Gebiet aufgehalten hatten – und sprach die beiden der Widerhandlung gegen die IS-Gesetzgebung schuldig.

«Über Gräueltaten Bescheid gewusst»

Dagegen hat die inzwischen 20-jährige Frau gemäss «NZZ » Berufung eingelegt. Ihr Anwalt hatte das Urteil bereits im Frühjahr als rechsstaatlich fragwürdig und politisch motiviert kritisiert. Die Behörden wüssten schlicht nicht, was die beiden Geschwister in Syrien gemacht hätten.

Gewaltanwendung konnte das Jugendgericht den beiden tatsächlich nicht nachweisen. Erwiesen sei jedoch, dass der ältere Bruder, ein KV-Abbrecher, Transport- und Logistikdienste für die Terrororganisation geleistet habe. Seine Schwester habe als «Djumara» Hausarbeit erledigt, Kinder betreut und ihnen Englisch beigebracht.

Zudem hätten sie «das Gedankengut der Terrormiliz Islamischer Staat geteilt und gutgeheissen». Der Jugendrichter hielt den Geschwistern auch vor, über die Gräueltaten des IS Bescheid gewusst zu haben. «Das geht eindeutig aus den Chats mit ihrer Familie und ihren Freunden hervor.»

Nicht nur gegen das Urteil, auch gegen die angeordnete ambulanten Behandlung in Form einer Gesprächstherapie setzt sich die junge Frau nun zur Wehr. Bereits vor dem Prozess war sie deshalb ans Bundesgericht gelangt, vergeblich.

Nun gibt ihr das Bundesgericht mit seinem Urteil vom 14. November jedoch zumindest in einem Punkt Recht: Das Obergericht betrachte sich zu Unrecht als nicht zuständig für die Aussetzung der Therapie betrachtet. Es wies die Sache zur Neubehandlung zurück.