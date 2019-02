Zürcher Stimmvolk entscheidet den Streit ums Wasser

Am Sonntag entscheiden die Zürcherinnen und Zürcher über ein wichtiges Gesetz, das diverse Aspekte des Wassers wie die Trinkwasserversorgung, Renaturierungen von Bächen oder den Schutz vor Hochwasser abdeckt.

Besonders heiss diskutiert wurden die Besitzverhältnisse. Heute können die Trinkwasserversorgungen theoretisch privatisiert werden. Der Regierungsrat wollte festschreiben, dass 100 Prozent der Aktien in Besitz der Gemeinden bleiben, doch der Kantonsrat setzte die 51-Prozent-Regel durch plus den Zusatz, dass zwei Drittel der Aktienstimmen in der öffentlichen Hand sind. Zudem wurde festgehalten, dass keine Gewinne erzielt werden dürfen.

Links gegen Rechts

Die Linke taxiert dieses Vorgehen als ersten Schritt für eine echte Privatisierung, weshalb sie das Gesetz vehement bekämpfte. Auch die Umweltverbände lehnen es klar ab, weil das Gesetz Renaturierungen erschwere und die Landwirtschaft mit ihren Pestiziden zu nah an die Gewässer kommen könne.

Da die SP mit der Parole «Keine Privatisierung des Wassers» hausierte, entbrannte ein heftiger Abstimmungskampf. Die Bürgerlichen bezichtigten die SP wiederholt der Lüge und zeichneten SP-Co-Präsidentin Priska Seiler Graf als Pinocchio. Auch schalteten sie ein Gegenplakat, mit dem Inhalt: Wer gegen Privatisierung ist, stimmt Ja.

Ein Ja zum Wassergesetz empfehlen die SVP, FDP, CVP und EDU. Nein sagen SP, GLP, Grüne, EVP und AL. Die BDP hat Stimmfreigabe beschlossen.

(Tages-Anzeiger)