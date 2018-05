«Wir wissen letztlich nicht, was passiert ist»

Es handelt sich um einen «tragischen Bauunfall», erklärt der vorsitzende Oberrichter Christoph Spiess der im Gerichtssaal anwesenden Schulklasse. Worum es auch noch geht, lässt Spiess ebenfalls nicht unerwähnt: «um eine etwas kompliziertere Geschichte». Da ist die Rede von Vertikalkomponenten, Drehpunkten, Ausstosser, Krallen, Horizontalrohren, Gerüstkonsolen oder dem Gerüsttreppenlauf.

Schon 7000 Muldenwechsel durchgeführt

Auf den einfachsten Nenner gebracht, ereignete sich am 25. September 2013 in der Säntisstrasse im Zürcher Stadtkreis 8 das Folgende: Eine damals 23-jährige ausgebildete Lastwagenfahrerin sollte am dortigen Bauplatz eine sechs Tonnen schwere, mit Bauschutt gefüllte Mulde abholen. Bis anhin hatte sie schon etwa 7000 Muldenwechsel durchgeführt, doch dieser Fall war aufgrund der extrem engen Platzverhältnisse eine Herausforderung für die junge Frau.

Mit dem Teleskoparm des Lastwagens soll sie – so der Vorwurf in der Anklageschrift – die Querverstrebung einer Baugerüstkonsole so berührt haben, dass sich die Konsole leicht verschob und diese Verschiebung ihrerseits zu einer labilen Auflage des untersten Gerüsttreppenlaufs führte. Labil deshalb, weil eine Kralle der Treppe «am unteren Ende des Vertikalrohrs der Gerüstkonsole das Vertikalrohr des Hauptgerüsts nicht mehr bündig umfasste».

Sie hat nichts gehört

Als einige Zeit später ein 34-jähriger ungarischer Zimmermann diese labile Gerüsttreppe betrat, stürzte er samt der Treppe etwa fünf Meter in die Tiefe. Tragischerweise schlug er auf der Kante der inzwischen ausgewechselten leeren Mulde auf und zog sich so schwere innere Verletzungen zu, dass er eine Stunde später trotz einer Notoperation starb.

Die Frau, so der Vorwurf, habe sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht. Sie habe nach dem Berührung des Gerüsts mit dem Teleskoparm damit rechnen müssen, dass das Gerüst instabil werde. Trotzdem habe sie niemanden darüber informiert, sondern sei weggefahren.

Die Frau stellte nicht in Abrede, dass sie das Gerüst möglicherweise berührt habe. Sie habe aber weder eine Bewegung des Gerüsts gesehen, noch irgendetwas gehört. Sie habe keinen Grund gesehen, jemanden zu informieren, weil sie keine Veränderung festgestellt habe.

«Eher unwahrscheinlich», «theoretisch möglich»

Vonseiten der Untersuchungsbehörden scheint man nichts unversucht gelassen zu haben, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären. Der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei lieferte die Fotodokumentation, das Forensische Institut analysierte den digitalen Fahrtenschreiber und verfasste den Spurenbericht. Man liess sich über die Windverhältnisse informieren und organisierte eine Aufstellung der Naturgefahrenfachstelle des Bundes über die Gefahrenstufen bei Stürmen. Schliesslich landete auch ein Ergänzungsbericht des Amts für Baubewilligungen auf dem Tisch des Gerichts.

Noch zwei Jahre nach dem Unfall erstellten Fachleute des Forensischen Instituts ein detailliertes und massstäbliches 3-D-Modell des Baugerüsts und des Lastwagens, in welchem sich alle Punkte vermessen und einzelne Elemente verschieben liessen. Vor dem erstinstanzlichen Gericht tauchten die Fachleute mit einer Powerpoint-Präsentation und einem Handout auf, um ihre Ergebnisse zu präsentieren.

Und das Ergebnis? Letztlich ein Sowohl-als-Auch. So liess sich beispielsweise ein Kontakt von Lastwagen und Baugerüst nicht belegen. Allerdings war damit nicht ausgeschlossen, dass es doch zu einer Berührung gekommen war. Aber falls ja, dann wäre es «theoretisch denkbar», dass die Berührung keine Folgen hatte. «Theoretisch möglich» war auch, dass starke Winde wenige Tage zuvor zu einer Veränderung am Gerüst geführt hatten. Ebenso: Der labile Zustand des Gerüsts habe relativ kurze Zeit bestanden. Gleichzeitig wurde auch eingeräumt, dass die «labile Situation je nach Ausprägung theoretisch relativ lange bestehen» konnte.

Nötige Sicherheit für Schuldspruch fehlt

Unter allen möglichen und unmöglichen Unfallursachen hielten die Fachleute den Fehler der Lastwagenfahrerin für die plausibelste. Dieser Ansicht folgte auch das Bezirksgericht. Nicht aber das Obergericht. Es sprach die mittlerweile 28-jährige Frau nach «langer und eingehender Diskussion» frei. Es sei zwar «sehr wahrscheinlich», dass der Teleskoparm das Gerüst berührte.

Nicht auszuschliessen sei aber, dass es schon vor dem Muldenwechsel zu einer Veränderung am Gerüst gekommen sei. Für eine Verurteilung brauche es keine kleinere oder grössere Wahrscheinlichkeit. Verlangt werde eine «an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit». Und die sei in diesem Fall nicht gegeben. Fazit: «Wir wissen letztlich nicht, was passiert ist.»

Für die Frau, die gegenwärtig in einem völlig anderen Gebiet eine Ausbildung absolviert, hat der Freispruch, sofern er nicht noch vor Bundesgericht angefochten wird, weitreichende Folgen. Die drohende bedingte Geldstrafe wäre am ehesten zu verkraften gewesen. Aber im Falle eines Schuldspruchs hätte sie nicht nur Gerichts- und Anwaltskosten von mehreren Zehntausend Franken bezahlen müssen, sondern auch mehrere Zehntausend Franken der Witwe und dem Sohn des Verunglückten. (Tages-Anzeiger)