Unschöne Bescherung bei der Swiss

Wie hatte sich Jeannette Jones-Hitz gefreut, dass sie dieses Jahr Weihnachten zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Mann Eoin Jones verbringen würde. Die beiden hatten stets getrennt gefeiert, seit sie sich kennen gelernt hatten – den Eltern zuliebe, die in unterschiedlichen Ländern leben. Aber vergangenen Oktober hatte Jones-Hitz eine neue Flugverbindung der Swiss entdeckt, die ihr Problem löste: den Flug LX400, der am 25. Dezember um 9 Uhr morgens in Zürich Richtung Dublin abhebt.

Dank dieser Verbindung würde das Paar dieses Jahr am 24. gemeinsam bei den Eltern der Frau in Winterthur und am 25. bei den Eltern des Mannes in Dublin feiern können. «Es ist undenkbar, dass ein Ire Weihnachten nicht bei seinen Eltern verbringt», sagt Jones-Hitz. Im Land mit seinen vielen Auswanderern sei Weihnacht heilig – nicht unbedingt aus religiösen Gründen, aber bestimmt aus familiären.

Umso grösser war Jones-Hitz’ Enttäuschung, als sie am 23. Dezember ihren Flug überprüfte, weil sie nicht sicher war, wie viel Gepäck sie mitnehmen durfte. Dabei stellte sich heraus: Sie war automatisch auf einen Ersatzflug umgebucht worden. Einen mit über 24 Stunden Reisezeit, mit Zwischenstopps in München und Frankfurt. «Und das, ohne dass mich die Swiss informiert hätte», sagt Jones-Hitz. Im Gegenteil: Sie habe am 21. Dezember sogar noch eine Bestätigung für den alten Flug erhalten.

«Keine Erklärung, nichts»

Dass wegen der Swiss nun das weihnächtliche Zusammentreffen der Familie in Dublin ins Wasser fiel, war für Jones-Hitz gar nicht das Schlimmste. «Mich ärgert vielmehr, dass bei meinem Telefonat an die Buchungsstelle am 23. Dezember keine Entschuldigung kam, keine Erklärung, nichts.» Sie sei von Swiss nur aufgefordert worden, einen anderen Flug zu wählen, sagt sie. «Nachdem ich gleich zu Beginn unterbrochen wurde mit der Ermahnung, ich sollte Hochdeutsch sprechen.»

Auch die Schriftliche Reklamation ihres Mannes bei der Swiss sei nur pro forma beantwortet und die Beschwerde nicht einmal richtig gelesen worden. «So etwas hätte ich von der Swiss nicht erwartet.» Erst als sich Ihr Mann auf der Facebook-Seite der Swiss beklagte, erhielt er freundliche Antwort.

Allerdings ergeben die Nachforschungen des Kundendienstes, dass Jones-Hitz und ihr Mann bereits im Oktober vom Ausfall des gebuchten Fluges am 25. Dezember informiert worden seien. «Per Telefon konnten die beiden Kunden gemäss unseren Daten nicht erreicht werden, weshalb eine Umbuchung vorgenommen und die Fluggäste per Mail darüber informiert wurden», sagt Karin Müller, Pressesprecherin der Swiss. Im Mail habe sich das elektronische Ticket des neuen Fluges befunden.

Swiss: Kein Anspruch auf Entschädigung

Dies aber bestreitet das Ehepaar. Es ist inzwischen Nachmittag, der 26. Dezember. Die beiden sind – mit Verspätung – in Dublin angekommen und dabei, Geschenke auszutauschen und auszupacken. In beiden E-Mails sei nicht von einer Umbuchung die Rede, der versprochene Anhang sei nicht dabei. «Warum sollte ich vermuten, dass etwas mit dem Flug nicht in Ordnung ist?», fragt Jones-Hitz. Zumal ihr der originale Direktflug am 21. Dezember per Mail bestätigt wurde. In Anbetracht der Umstände und weil ausgerechnet der Weihnachtstag betroffen gewesen sei, erwarte sie eigentlich mehr als die in solch einem Fall übliche Entschädigung.

«Wir bedauern, dass die beiden Fluggäste Weihnachten nicht bei der Familie in Dublin verbringen konnten», sagt Pressesprecherin Müller. Allerdings könnten erst weitere Abklärungen zeigen, weshalb sie von der Umbuchung keine Kenntnis hatten. Müller bittet Jones-Hitz deshalb, eine Meldung per Reklamationsformular vorzunehmen und dabei den E-Mail-Verkehr möglichst gut zu dokumentieren. Eine Entschädigung nach EU-Norm sei allerdings hinfällig, da die beiden rechtzeitig umgebucht und informiert worden seien und den als Ersatz angebotenen Flug angetreten hätten. Je nach Umstand zeige man sich aber kulant.

«Platzt jetzt die Bitcoin-Blase?»



Swiss Pass, Airline-Pleite und Kryptowährung: Redaktorin Laura Frommberg über das Jahr 2017 der Wirtschaft.

(Tages-Anzeiger)