Schon wieder Stimmrechtspanne in Winterthur

Nachdem bei den Wahlen vom 4. März einige Personen unvollständige Wahlkuverts erhalten hatten, hat Winterthur nun zu viele Stimmunterlagen für den Urnengang vom 10. Juni versandt. Betroffen sind genau 800 Personen, die nicht stimmberechtigt sind, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Es geht um die zweiten Wahlgänge der evangelisch-reformierten Kirchenpflege, die in vier Stadtkreisen stattfindet - nicht jedoch in den Kreisen Altstadt, Seen und Veltheim. Bei der Aufbereitung der Stimmunterlagen durch das Stimmregister wurde nun jedoch festgestellt, dass das verwendete Programm diesen Ausnahmefall nicht standardmässig korrekt umgesetzt hat, wie es weiter heisst.

Die 800 Personen, die nur für die kirchlichen Vorlagen stimmberechtigt wären, erhielten so Unterlagen für alle Vorlagen. Bei den Betroffenen handelt es sich um Mitglieder der evangelisch-reformierten Kirche sowie 16- oder 17-Jährige oder Ausländer.

Wähler machen sich strafbar

Sie alle werden laut Mitteilung nun persönlich angeschrieben und aufgefordert, die Unterlagen zurückzusenden. Ausserdem wird zusammen mit den Wahlbüros überprüft, dass keine nichtberechtigten Personen am Urnengang teilnehmen: «Unterlagen von nicht Stimmberechtigten werden eruiert und nicht zur Abstimmung/Wahl zugelassen».

Ausserdem macht die Stadt darauf aufmerksam, dass die unbefugte oder mehrmalige Teilnahme an einer Wahl oder Abstimmung als strafbare Wahlfälschung zu betrachten sei. (sda/pu)