Schaffen die Zürcher das Jägertum ab?

Im Kanton Zürich kommen heute Sonntag drei Volksinitiativen zur Abstimmung. Sie betreffen die Jagd, die Stadtbahn im Limmattal und die Kultur.

Abschaffung der Milizjagd

Die Initiative «Wildhüter statt ­Jäger», eingereicht von Tierschützern, will die Milizjagd im Kanton abschaffen. Die Bestände der Wildtiere sollen sich auf natürliche Weise und ohne Eingriff des Menschen regulieren. 80 bis 90 vom Kanton bezahlte Wildhüter sollen den Bestand managen, was zwischen 20 und 30 Millionen Franken kosten würde. Auf diese Lösung setzt etwa der Kanton Genf. Schiessen dürften diese Wildhüter nur noch kranke und verletzte Tiere oder wenn alle erdenklichen Schutzmassnahmen versagt hätten. Heute schauen rund 850 Jäger in ihren Revieren zum rechten. Sie werden nicht staatlich bezahlt.

Im Kantonsrat fiel die Initiative mit 165:0 Stimmen durch. Alle Parteien empfehlen ein Nein.

Halbierung der Limmattalbahn

2015 haben fast zwei Drittel der Zürcher Stimmberechtigten Ja zum Bau der Limmattalbahn zwischen Zürich-Altstetten und Killwangen-Spreitenbach AG gesagt. Im betroffenen Bezirk Dietikon haben sich aber 54 Prozent gegen das neue Tram ausgesprochen. Die Initiative «Stoppt die Limmattalbahn – ab Schlieren!» verlangt den Verzicht auf die zweite Etappe, weil die Region die Bahn mehrheitlich abgelehnt hat. Die erste Etappe zwischen Zürich und Schlieren ist bereits im Bau und wird in einem Jahr eröffnet.

Auch diese Initiative hatte im Parlament keine Chance, sie wurde mit 162:1 Stimmen abgelehnt. Alle Parteien haben die Nein-Parole gefasst.

Ausnahmestatus für Film und Games

Die Initiative «Film- und Medienförderungsgesetz», eingereicht von Kulturschaffenden, will die Förderung des hiesigen Films und anderer Medien ­gesetzlich verankern. Heute läuft die kantonale Kulturförderung über den Lotteriefonds. Nur für das Opernhaus und das Theater Kanton Zürich gibt es spezielle kantonale Fördermittel. Die Initiative möchte, dass auch der Film und die digitale Gamekultur einen Spezialstatus erhalten.

Der Kantonsrat hat die Initiative mit 119:47 Stimmen verworfen. Nein sagen SVP, FDP, GLP, CVP, BDP und EDU, die Ja-Parole haben SP, Grüne, EVP und AL gefasst. (Tages-Anzeiger)