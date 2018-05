Mehr Zürcher Schüler schafften die Gymiprüfung

Immer mehr Zürcher Schülerinnen und Schüler wollen ans Gymnasium: In diesem Jahr haben 4019 Schüler an der Zentralen Aufnahmeprüfung (ZAP) für das Langgymnasium teilgenommen - 73 mehr als im Vorjahr.

Davon haben 2120 Sechstklässler die Prüfung bestanden. Die Erfolgsquote liegt damit bei 51,6 Prozent, wie die Bildungsdirektion heute Montag mitgeteilt hat. Im Jahr 2017 lag sie mit 2044 erfolgreichen Schülern bei 50,6 Prozent.

Wie immer verzeichnet der Bezirk Meilen die höchste Kantischüler-Quote (zum Vergrössern bitte anklicken). Quelle: Bildungsdirektion des Kantons Zürich

Einer von 85 Sek-B-Schülern hatte Erfolg

An den Kurzgymnasien nahmen 3511 Jugendliche an der Prüfung teil (2017: 3323). Von ihnen schafften 1427 respektive 40,6 Prozent den Übertritt. 2017 waren es noch 1336 Jugendliche respektive 40,2 Prozent. Aus der Sekundarschule B hat einer der 85 angemeldeten Schüler die Aufnahmeprüfung, die Mitte April abgeschlossen wurde, bestanden.

Ausserdem stieg der Anteil der Schüler, die die Probezeit bestanden haben, sowohl am Lang- als auch am Kurzgymi erneut leicht an: Im Herbstsemester bestanden am Langgymnasium 1822 Schüler respektive 89,1 Prozent die Probezeit (Vorjahr: 1736; 88,6 Prozent), am Kurzgymnasium waren es 1147 Schüler respektive 82 Prozent (Vorjahr: 1116; 81,3 Prozent).

Immer mehr Schülerinnen und Schüler am Lanzeitgymi schaffen die Probezeit (zum Vergrössern bitte anklicken). Quelle: Bildungsdirektion Kanton Zürich

(sda/pu)