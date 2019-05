Knatsch um Mörgeli in der SVP

Nützt oder schadet Mörgeli?

Doch in der Partei überzeugte dieses Argument nur bedingt. Mörgeli könne der Partei auch schaden, indem er das Interesse der Medien auf sich, statt auf hoffnungsvollere Kandidatinnen und Kandidaten zieht, so ein Argument im Vorfeld. Gemäss einer alten Regel hätte Mörgeli als Wiederkandidierender Anrecht auf den Listenplatz gemäss seinem Resultat von 2015. Das wäre nach Rücktritten und Verzichten der 13. Listenplatz. Damit wäre Mörgeli noch vor Fraktionspräsident Martin Hübscher oder Nina Fehr Düsel platziert gewesen, die bei den Kantonsratswahlen ein Superresultat erreichte.

Und wohin mit Milieuanwalt Valentin Landmann? Der Vorstand hat die Bildung einer Seniorenliste und einer Liste der Jungen SVP beschlossen. Dank Listenverbindung profitiert in erster Linie die Hauptliste, ohne dass es zu einem Gerangel um die Platzierung des landesweit bekannten, bald 70-Jährigen Landmann kommt.

Hans Egloff hört auf

An einer Medienkonferenz informierten am Dienstagabend der neue Präsident Patrick Walder und alt Nationalrat Hans Rutschmann als Präsident der Listenkommission. Erste Überraschung: Der 60-jährige Hans Egloff hört nach acht Jahren im Nationalrat auf. Nach der Wahl von Natalie Rickli in den Regierungsrat und dem Rücktritt von Jürg Stahl sind – oder waren – drei Plätze in der zwölfköpfigen Zürcher Delegation frei. Am 3. Juni werden Therese Schläpfer und Martin Haab vereidigt. Egloffs zukünftiger Sitz allerdings wackelt: Nach den neun Sitzverlusten bei den Kantonsratswahlen sind einer oder gar zwei Sitze auch im Nationalrat in Gefahr.

Die Liste

Und so sieht die erste Hälfte der vom Vorstand beschlossene Liste aus: 1. Roger Köppel (der auch als Ständeratskandidat antritt), 2. Gregor Rutz, 3. Alfred Heer, 4. Thomas Matter, 5. Hans-Ueli Vogt, 6. Barbara Steinemann, 7. Bruno Walliser, 8. Claudio Zanetti, 9. Mauro Tuena, 10. Martin Haab, 11. Therese Schläpfer, 12. Martin Hübscher (Fraktionspräsident), 13. Benjamin Fischer, 14. Jürg Sulser, 15. Christoph Mörgeli, 16. Konrad Langhart, der im April abgesetzte Präsident, 17. Matthias Hauser, 18. Franco Albanese. Der Vorschlag des Vorstands muss von den Delegierten am nächsten Dienstag in Hüntwangen noch abgesegnet werden.