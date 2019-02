Gubrist-Tunnel in beiden Richtungen gesperrt

Der Gubrist-Tunnel ist am Donnerstagabend wegen eines Autobrandes vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt worden. Es kam im Feierabendverkehr zu grossen Behinderungen.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Auto um 17.30 Uhr in der Tunnelröhre Richtung St. Gallen in Brand geraten. Der Verkehr staute sich vor beiden Tunnelportalen auf vielen Kilometern, wie der Verkehrsdienst Viasuisse mitteilte. Auch das Nebenstrassennetz ist komplett überlastet. Die Löscharbeiten waren am frühen Abend noch in vollem Gang.

#A1 - Bern -> St. Gallen - Gubrist-Tunnel Tunnel gesperrt, Fahrzeugbrand, Gasse für Rettungsfahrzeuge bilden — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) 21. Februar 2019

(anf/sda)