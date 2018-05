Chemieunfall im eigenen Garten

Ein Unfall mit Heizöl im eigenen Garten, diese Horrorvorstellung ist für Besitzer einer Ölheizung gar nicht so unwahrscheinlich. Wegen einer defekten Füllstandsanzeige ist im April 2016 bei einem Haus im Kanton Zürich genau das passiert.

Der Öltransporteur pumpte 150 Liter zu viel in den Tank, der im Garten vergraben ist. Das überschüssige Öl floss auf den Gartenweg und der Hauswand entlang ins Erdreich. 32'000 Franken kosteten die Reinigung und Entsorgung durch Spezialisten des kantonalen Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) sowie diverser Spezialfirmen.

Bezahlen muss die Reinigungsaktion wohl nicht der Heizöl-Transporteur alleine, wie das Baurekursgericht des Kantons Zürich entschieden hat. Es hat vor wenigen Tagen den Rekurs der Transportfirma gutgeheissen und die Gebäudeversicherung (GVZ) angewiesen abzuklären, inwieweit der Hauseigentümer selbst für den Unfall haftet – weil er seinen Tank nicht kontrolliert und offensichtliche Mängel nicht behoben hatte.

Sicherung überbrückt

Die GVZ als Gegenpartei hatte sich vor Gericht auf den Standpunkt gestellt, dass der Mitarbeiter des Lieferanten ganz alleine am Unfall schuld war. Aus nachvollziehbaren Gründen: Der Mann hatte die Überfüllsicherung des Tanks ausgeschaltet, die ein solchen Chemieunfall gewöhnlich verhindert.

Den Hauseigentümer hingegen treffe keine Schuld, so die Gebäudeversicherung. Er habe schliesslich in guten Treuen davon ausgehen dürfen, dass die Anlage funktioniere, zumal er die Liegenschaft erst vier Jahre zuvor übernommen hatte.

Defekte Füllstandsanzeige

Doch so einfach ist es nicht: Der Lieferant gab an, die Überfüllsicherung überbrückt zu haben, weil der Messstab zum Ermitteln der Füllhöhe nicht korrekt geeicht war. Als die Sicherung eingriff und den Tankvorgang unterbrach, habe der Messstab noch 2000 Liter freie Kapazität angezeigt. Er habe einen Defekt an der Füllsicherung vermutet, diese ausgeschaltet und mehr Öl hineingepumpt.

Untersuchungen der Staatsanwaltschaft lassen diese Aussagen glaubhaft erscheinen: Sie ergaben, dass der Messstab tatsächlich einen zu niedrigen Füllstand anzeigte. Auch war eine weiteres Sicherheitselement, die elektronische Abfüllsicherung, defekt und zudem falsch eingebaut, wie die Staatsanwaltschaft protokollierte.

Eigentümer muss Tankanlage kontrollieren

Der Eigentümer sei gesetzlich dazu verpflichtet, seine Tankanlage regelmässig zu kontrollieren, einwandfrei zu betreiben und zu warten, fand der Heizöllieferant. Es sei deshalb abzuklären, inwieweit der Hauseigentümer die angefallenen Kosten mitzutragen habe.

Das Baurekursgericht gab dieser Argumentation zumindest teilweise recht. Auch wenn aus den Akten nicht direkt hervorgehe, dass der Hauseigentümer seine Sorgfaltspflicht verletzt oder grobfahrlässig gehandelt habe, so könne dies doch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Das Gericht wies den Fall an die Gebäudeversicherung zur Neubeurteilung zurück. (Tages-Anzeiger)