48 Prozent der Dietiker sagen immer noch Nein zur Stadtbahn

Die Zürcher Jäger können aufatmen: Gemäss der aktuellen Hochrechnung des Statistischen Amts des Kantons Zürich erhält die Volksinitiative, welche die Milizjäger durch staatliche Wildhüter ersetzen wollte, gerade 16,5 Prozent der Stimmen.

Bisher sind gut 160 Gemeinden ausgezählt. Die Initiative «Wildhüter statt Jäger» erreicht in Ossingen mit 8,3 Prozent Ja das schlechteste und in Aeugst am Albis mit 23,3 Prozent das beste Resultat. Die Opposition ist im «Jägergebiet» Weinland im Norden des Kantons besonders gross. Erstaunlicherweise gibt es bisher am meisten Befürworter im ebenfalls ländlichen Bezirk Affoltern. Aeugsts Nachbargemeinde Rifferswil, die mit 21,2 Prozent Ja sagt, fällt immer wieder auf: Die Gemeinde im Säuliamt sagt als bisher einzige Zürcher Gemeinde Ja zur Eidgenössischen Fair-Food-Initiative, mit 50,7 Prozent.

Stopp Limmattalbahn: Zwischen 8 und 48 Prozent Ja

Auch die Initiative, welche die zweite Etappe der Limmattalbahn verhindern will, erhält eine deutliche Abfuhr: Sie kommt auf 17,1 Prozent Ja-Stimmenanteil. Der Vorstoss kommt aus dem Bezirk Dietikon, doch auch hier wird es ein Nein geben: Neun Gemeinden sind ausgezählt und alle haben Nein gesagt, nur Schlieren fehlt noch. Allerdings scheinen sich die Stadt-Dietikerinnen und -Dietiker immer noch nicht so recht mit der Stadtbahn anfreunden zu können. Fast jede(r) Zweite (47,7 Prozent) spricht sich dafür aus, den Bau zu stoppen, bevor die Bahn nach Dietikon kommt. Die sich im Bau befindende erste Etappe endet ja in Schlieren. Oetwil an der Limmat sagt mit 39,9 Prozent am zweitdeutlichsten Ja, Aesch lehnt mit 21,5 Prozent am deutlichsten im Bezirk Dietikon ab. Die bisher grössten Gegner kommen aus dem Nordostzipfel des Kantons: In Altikon sagten 8,3 Prozent Ja.

Die dritte Vorlage, die Initiative für ein Film- und Medienförderungsgesetz, wird ebenfalls wuchtig abgelehnt. Gemäss Hochrechnung wollen nur 18,4 Prozent mehr Geld für die Film- und Game-Branche zur Verfügung stellen. Hier zeichnet sich ein Stadt-Land-Gefälle ab: In Buch am Irchel sagten nur 5,5 Prozent Ja, im Winterthurer Kreis Veltheim immerhin 28,2 Prozent und im Zürcher Kreis 6 35 Prozent.

Die Stimmbeteiligung beträgt knapp 40 Prozent.

Das sind die drei kantonalzürcherischen Vorlagen, über die heute Sonntag entschieden wird:

Abschaffung der Milizjagd

Die Initiative «Wildhüter statt ­Jäger», eingereicht von Tierschützern, will die Milizjagd im Kanton abschaffen. Die Bestände der Wildtiere sollen sich auf natürliche Weise und ohne Eingriff des Menschen regulieren. 80 bis 90 vom Kanton bezahlte Wildhüter sollen den Bestand managen, was zwischen 20 und 30 Millionen Franken kosten würde. Auf diese Lösung setzt etwa der Kanton Genf. Schiessen dürften diese Wildhüter nur noch kranke und verletzte Tiere oder wenn alle erdenklichen Schutzmassnahmen versagt hätten. Heute schauen rund 850 Jäger in ihren Revieren zum rechten. Sie werden nicht staatlich bezahlt.

Im Kantonsrat fiel die Initiative mit 165:0 Stimmen durch. Alle Parteien empfehlen ein Nein.

Halbierung der Limmattalbahn

2015 haben fast zwei Drittel der Zürcher Stimmberechtigten Ja zum Bau der Limmattalbahn zwischen Zürich-Altstetten und Killwangen-Spreitenbach AG gesagt. Im betroffenen Bezirk Dietikon haben sich aber 54 Prozent gegen das neue Tram ausgesprochen. Die Initiative «Stoppt die Limmattalbahn – ab Schlieren!» verlangt den Verzicht auf die zweite Etappe, weil die Region die Bahn mehrheitlich abgelehnt hat. Die erste Etappe zwischen Zürich und Schlieren ist bereits im Bau und wird in einem Jahr eröffnet.

Auch diese Initiative hatte im Parlament keine Chance, sie wurde mit 162:1 Stimmen abgelehnt. Alle Parteien haben die Nein-Parole gefasst.

Ausnahmestatus für Film und Games

Die Initiative «Film- und Medienförderungsgesetz», eingereicht von Kulturschaffenden, will die Förderung des hiesigen Films und anderer Medien ­gesetzlich verankern. Heute läuft die kantonale Kulturförderung über den Lotteriefonds. Nur für das Opernhaus und das Theater Kanton Zürich gibt es spezielle kantonale Fördermittel. Die Initiative möchte, dass auch der Film und die digitale Gamekultur einen Spezialstatus erhalten.

Der Kantonsrat hat die Initiative mit 119:47 Stimmen verworfen. Nein sagen SVP, FDP, GLP, CVP, BDP und EDU, die Ja-Parole haben SP, Grüne, EVP und AL gefasst. (Tages-Anzeiger)