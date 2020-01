Porsche-Raser ohne Ausweis geblitzt: 22 Monate Gefängnis

Dass ihm bereits ein Jahr zuvor sein Führerausweis auf unbestimmte Zeit abgenommen worden war, er also trotz Entzugs des erforderlichen Ausweises den Sportwagen lenkte, machte seine Lage grad noch einmal ein wenig schlechter.

Für fast vier Jahre ins Gefängnis?

Für den Mann, von Beruf Autoverkäufer, kam es in der Folge vor dem Bezirksgericht Affoltern knüppeldick. Er sollte für fast vier Jahre, genau: für 46 Monate unbedingt, ins Gefängnis. Wie das?

Das Gericht berechnete für die Raserfahrt und das Fahren ohne Berechtigung netto 20 Monate. Aber da gab es noch eine Vorstrafe aus dem Jahre 2015. Damals war der Mann wegen diverser Vermögensdelikte zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt worden. Davon musste er 10 Monate absitzen, was er in Halbgefangenschaft erledigen konnte. Die restlichen 26 Monate wurden ihm zur Bewährung ausgesetzt. Weil der Mann während der Probezeit der Bewährungsstrafe mit dem Gesetz wieder in Konflikt geriet, widerrief das Bezirksgericht den bedingen Vollzug.

«Für ein paar Minuten den Druck vergessen»

Der Mann wandte sich wegen der «sehr, sehr harten Strafe» ans Obergericht. Dazu hatte er auch durchaus Grund. Denn das Bezirksgericht war überraschend deutlich über den Strafantrag des Staatsanwalts hinausgegangen, der in Affoltern «nur» eine Gesamtstrafe von 36 Monaten beantragt hatte.

Vom Gericht nach dem Grund für die Raserei gefragt, meinte der Mann, darauf gebe es «keine Antwort» und für die Fahrt trotz Ausweisentzug gebe es «keine Erklärung». Und doch lieferte er Antworten. Ihm sei «die extreme Überschreitung der Geschwindigkeit so nicht bewusst gewesen». Er habe die übersichtliche Strecke sehr gut gekannt, es habe wenig Verkehr gehabt.

Dass er überhaupt verbotenerweise wieder am Steuer sass, begründete er mit der schwierigen Zeit, in welcher er damals steckte. Wegen der begangenen Vermögensdelikte habe er Schulden im hohen sechsstelligen Bereich. Er habe sich «hinreissen lassen, für ein paar Minuten den Druck zu vergessen».