Wie man sich ein eigenes Garage-Gym einrichtet

Der auffälligste Unterschied zwischen dem gemeinen «Fitter», also Inhaber einer Gym-Membership und dem gemeinen Läufer, liegt in der Motivation. Die meisten Läufer in meinem Bekanntenkreis würden nie freiwillig auf ihr Training verzichten, im Gegenteil. Die meisten Fitter hingegen lösen ihr Gym-Abo, um sich zu motivieren. Sie hoffen, sie würden im Bestreben, die Ausgaben zu amortisieren, dann auch trainieren.