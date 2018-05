«Kämpft weiter, ich habs heiter»

Pfarrer Ernst Sieber

Ernst Sieber, Jahrgang 1927, ist in Horgen geboren und aufgewachsen. Er arbeitete zunächst als Bauernknecht, u. a. auch in der Romandie. Danach holte er die Matur nach und studierte Theologie in Zürich. 1956 wurde er ordiniert. Bis 1967 war er Pfarrer in Uitikon-Waldegg, danach bis 1992 Pfarrer in Zürich-Altstetten. Im Seegfrörni-Winter 1963 richtete er einen Bunker am Helvetiaplatz als Unterkunft für Obdachlose ein. In der Folge engagierte er sich für Obdachlose, Drogensüchtige und Aidskranke und schuf mehrere Institutionen, die in der Stiftung Sozialwerke Pfarrer Sieber zusammengefasst wurden, von der Sieber aber nach finanziellen Schwierigkeiten von Leitungsfunktionen zurücktreten musste. 1987 zeichnete ihn die Universität Zürich mit einem Ehrendoktor aus. Von 1991 bis 1995 war er Nationalrat für die EVP. 2017 wurde er mit dem Prix Courage Lifetime Award der Zeitschrift «Beobachter» geehrt. Ernst Sieber ist verheiratet. Er und seine Frau haben vier eigene Kinder, ein Adoptivkind und drei Pflegekinder grossgezogen. Er wohnt in Uitikon-Waldegg.