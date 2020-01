50 Tonnen Plastik landen jedes Jahr auf Zürcher Feldern

Grauslich, was einem so alles entgegenschaut, wenn man den Deckel des Grüngutcontainers in der Wohnsiedlung anhebt: Es wimmelt oft von Dingen, die hier eigentlich gar nichts verloren haben: Plastiksäcke, Blumentöpfe, Katzensand, und gerne ist auch mal ein Robidog-Säckchen mit Hundekot darunter.