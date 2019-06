Zürich baut neue Velofallen

Auch Patrick Eberlin sprich von einem gewissen Zielkonflikt zwischen den verschiedenen Ansprüchen. Wenn man wirklich wolle, gebe es aber in fast jeder Situation sinnvolle Lösungen: «Man kann zum Beispiel die Veloroute verlegen oder den Velostreifen bei Kap-Haltestellen aufs Trottoir und um den Wartebereich herum führen.»

Nur hundert Meter nebenan geht es

Interessanterweise hat das Stadtzürcher Tiefbau- und Entsorgungsdepartement auf seiner Website idealtypische Modelle für Haltestellen veröffentlicht – und jenes für eine Kap-Haltestelle sieht genauso aus, wie Eberling empfielt: Die Velos werden via Trottior um den Wartebereich herum geführt statt zwischen Randstein und Tramschienen hindurch. Solche Haltestellen existieren tatsächlich an mehreren Orten in der Stadt, so zum Beispiel an der Röslistrasse, keine hundert Meter von der Kronenstrasse entfernt.

Bei der Kronenstrasse und dem Beckenhof habe die Stadt eine solche Verkehrsführung abgelehnt, sagt Sabina Mächler, Mediensprecherin des Tiefbauamts. Zwar räumt sie ein, dass die neue Verkehrsführung «wenig komfortabel» für Velos sei. Aber ein Velostreifen um die Haltestelle herum kreuze die Wege der Fussgänger, und solche gemischten Velo- und Fusswege ordne die Stadt grundsätzlich nicht mehr an. An Schaffhauser- und Stampfenbachstrasse komme hinzu, dass die Velos wegen des Gefälls relativ schnell unterwegs seien.

Hohe Randsteine, ein schweizweites Problem

Zürich ist nicht die einzige Stadt, in der sich Tramhaltestellen und Velowege wegen der Bauvorschriften zunehmend in die Quere kommen. Auch in Bern und Basel klagen Velofahrer über zu hohe Randsteine und zu schmale Fahrbahnen.

Die Situation werde sich in nächster Zeit eher noch verschärfen, weil seit letztem Jahr auch der Bund den Veloverkehr fördern muss, sagt BfU-Spezialist Eberlin. Umso wichtiger sei, dass Velorouten sorgfältig geplant werden: «Eine Velo-Hauptachse ist wie eine Autobahn. Und so, als durchgängiges Ganzes, sollte man sie auch planen. Auf der Autobahn baut ja auch niemand Verengungen und Unterbrüche.»