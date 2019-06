Zürcher Klimaaktivisten fordern politische Rechte

Treffen werden sich am Samstag Mitglieder des Klimastreiks Zürich, der Jungen Grünen, der Jungen Grünliberalen, der Jungsozialisten und der Junge EVP sowie der Jugendgruppen von Pro Natura und WWF. Neben der Forderung nach einem Jugendklimarat wollen sich die Teilnehmenden vernetzen und die Zusammenarbeit fördern. «Die Klimakrise ist ein unglaublich vielschichtiges Problem, dem nur mit vereinten Kräften begegnet werden kann», sagt Katharina Ohlhorst, Mitorganisatorin des Klimagipfels, Aktivistin beim Klimastreik und Mitglied der Jungen Grünen.

Direkt Einfluss nehmen

Wie die Mitsprache im Konkreten aussehen soll, sei noch offen, sagt ihr Mitorganisator Dominik Waser vom Klimastreik und den Jungsozialisten. «Wichtig ist aber, dass die Jugendlichen eine Stimme erhalten und mitentscheiden können – oft haben sie noch kein Stimmrecht.» Der Klimarat müsse die Möglichkeit erhalten, mit der Politik und der Verwaltung zusammenzuarbeiten, und so Forderungen direkt deponieren zu können.