Sackgeld aufbessern im Sommer – Zu wenige Ferienjobs für Berner Jugendliche Schülerinnen und Schüler, die während der kommenden Wochen ihr Sackgeld aufbessern möchten, haben es schwer: Das Angebot an Ferienjobs in Bern ist begrenzt. Franziska Zaugg

Ein möglicher Sommerferienjob: Mithelfen bei der Gartenarbeit. Foto: plainpicture/Hollandse Hoogte/Sabine Joosten

Fünf Wochen Schulferien, da bleibt genügend Zeit, um neben dem Nichtstun das Sackgeld aufzubessern.

Dass die Berner Schülerinnen und Schüler motiviert sind, während ihrer Ferien zu arbeiten, weiss Marion Walther, die Leiterin der Jugendjobbörse Bern (JJBB). Das Problem ist: Es gibt mehr arbeitswillige Jugendliche als effektive Stellen. «Wir konnten für die Sommerferien zwar 20 Jobs vergeben», sagt sie, «die Warteliste mit jenen, die arbeiten möchten, ist aber weit länger.» Aus diesem Grund hat JJBB bis nach den Sommerferien gar einen Anmeldestopp für Schülerinnen und Schüler verhängt.

Auch KMU sollten Schülerinnen und Schüler beschäftigen

Die JJBB ist ein von der Stadt Bern und der Gemeinde Köniz unterstützter Verein, der hauptsächlich von Privatpersonen genutzt wird. Diese suchen einen Babysitter, Hilfe bei der Gartenarbeit, jemanden, der die Katze füttert oder mit dem Hund spazieren geht. «Vor allem Babysitten und Tiere betreuen ist bei den Jugendlichen beliebt, egal, ob Mädchen oder Buben», sagt Walther.

Der Mangel an Arbeitsangeboten während der Ferien könnte behoben werden, wenn auch KMU vermehrt auf die Mithilfe von Schülerinnen und Schülern setzen würden, ist Walther überzeugt. Bisher gebe es bei der JJBB nur vereinzelt solche Jobangebote. Meist handle es sich um das Auffüllen von Büromaterial oder das Verpacken von Briefen. «Dabei wäre dies eine Gelegenheit, Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die jeweilige Branche zu vermitteln.»

Die Schwierigkeit liege wohl daran, dass Schülerinnen und Schüler nicht unbetreut eingesetzt werden könnten und dass viele Betriebe während des Sommers ebenfalls Ferien hätten.

Schulhäuser putzen ist vorbei

Die JJBB vermittelt Jobs an 13- bis 18-Jährige. Egal, welche Arbeit ausgeführt wird, der Stundenlohn beträgt für alle 13 Franken. Ausbezahlt wird er immer mittwochs im Büro der JJBB. Für die Jobanbieter kostet die Arbeitskraft 15 Franken pro Stunde. Davon bezahlt die Jobbörse die Unfall- und Haftpflichtversicherung.

Generationen von Berner Schülerinnen und Schülern haben früher ihr Taschengeld aufgebessert, indem sie im Schulhaus beim Grossputz mithalfen. Damit ist es heute vorbei. Gemäss Dagmar Boss, Leiterin Abteilungsstab von Immobilien Stadt Bern, wird an den Schulen auf diese Sommergrundreinigung mehr und mehr verzichtet, da diese Arbeiten über das Jahr verteilt ausgeführt werden. Wo noch eine Grossreinigung gemacht wird, werde diese durch eigenes Personal übernommen.

Mitanpacken bei den Grossverteilern ist beliebt

Nach wie vor beliebt sind hingegen Ferienjobs bei den regionalen Grossverteilern Migros und Coop – jedoch erst für Jugendliche ab 15 Jahren. Wer eine solche Arbeit wählt, muss anpacken können, da es sich meist um das Auffüllen von Regalen handelt. Die Jugendlichen scheint dies nicht abzuhalten. Nicole Riedo, Mediensprecherin Coop-Verkaufsregion Bern, schreibt auf Anfrage, dass auch dieses Jahr zahlreiche Bewerbungen eingegangen seien, und fügt hinzu: «Die Jugendlichen, die sich für Ferienjobs bewerben, sind grundsätzlich sehr motiviert. Sie freuen sich über den Zustupf ans Taschengeld und nutzen die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Berufsalltag zu sammeln.»

Wie viel Sackgeld dabei verdient werden kann, dazu will sie keine konkreten Angaben machen. Und dazu will sich auch Sébastian Lavoyer, Mediensprecher der Migros Aare, nicht äussern, nur so viel: Ferienjobs bei der Migros seien beliebt, schreibt Lavoyer auf Anfrage und weiter: «Ein klarer Vorteil von Ferienjobs ist, dass sie den Jugendlichen einen ersten Einblick in die Arbeitswelt ermöglichen und sie erste Berufserfahrungen sammeln können.» Als einen allfälligen Nachteil sieht er dabei, dass Ferienarbeit sicherlich anstrengend ist, wodurch allenfalls die Erholung der Jugendlichen zu kurz komme, die in den Ferien ja auch wichtig sei.

