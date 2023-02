SCL Tigers verlieren auswärts 2:5 – Zu wenig effizient – vom EVZ eiskalt bestraft Die Langnauer bieten dem Meister lange Paroli, verlieren aber doch klar. Jetzt folgt das Wochenende der Wahrheit. Marco Keller

Zwischen den SCL Tigers (Tim Grossniklaus) und dem EV Zug (Dario Simion) wurde hart gekämpft – mit dem besseren Ende für Zug. Foto: Maria Schmid (Keystone).

Die Ausgangslage schien ideal: Justin Abdelkader musste vier Minuten vor Ende des zweiten Drittels nach einem Check gegen das Knie von Bastian Guggenheim auf die Strafbank. Es stand 2:2, für Langnau eine grosse Möglichkeit, zum zweiten Mal in Führung zu gehen. Doch das Überzahlspiel harzte, vielmehr stand Zugs Sven Senteler plötzlich mutterseelenallein vor Stéphane Charlin. Langnaus Keeper verhinderte den Rückstand, 34 Sekunden vor Drittelsende musste er sich aber nach einem Konter Jan Kovar geschlagen geben.

Der EVZ-Captain schien das Spiel zu seiner persönlichen Mission erkoren zu haben. Es war sein dritter Skorerpunkt und zwei weitere sollten im Schlussdrittel folgen. Mit drei Toren und zwei Assists war er letztlich hauptverantwortlich für den doch klaren Sieg. Beim 5:2 durch Lino Martschini hatte Charlin das Eis zugunsten eines sechsten Feldspielers verlassen.

Dass Langnau kalt erwischt wurde, als es auf „tutti“ ging, kann passieren - verloren hatte es den Match vorher. In der eingangs beschriebenen Phase und auch nachher, als die wenigen guten Chancen zum Ausgleich nicht konsequent genutzt wurden, so durch Dario Rohrbach und Tim Grossniklaus. So setzte sich schliesslich der Meister der letzten beiden Jahre doch noch standesgemäss durch, der sich damit mindestens einen Platz im Pre-Playoff gesichert haben dürfte.

Telegramm Infos einblenden EV Zug – SCL Tigers 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) 6940 Zuschauer. – Tore: 2. Rohrbach (Saarijärvi) 0:1. 5. Simion (Kovar, Geisser) 1:1. 7. Kovar (Nussbaumer, Geisser) 2:1. 25. Pesonen (Rossi) 2:2. 40. (39:26) Kovar (Simion, Geisser) 3:2. 53. Kovar (Martschini) 4:2. 57. Martschini (Kovar, ins leere Tor) 5:2. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Zug. 3-mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. SCL Tigers: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Erni; Zryd, Guggenheim; Grossniklaus; Cadonau; Rossi, Holmström, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Lapinskis, Diem, Douay; Berger, Neuenschwander, Weibel. Bemerkungen: Langnau ohne Schmutz und Michaelis (beide verletzt). Langnau von 56:38 bis 56:41 und von 57:18 bis 57:26 ohne Goalie.

Hätte vor der Saison jemand orakelt, die beiden Teams werden in der zweitletzten Qualifikationswoche noch auf Augenhöhe in Strichkämpfe involviert sein, wäre diese Person vermutlich dem Reich der Phantasten zugeordnet worden. In den letzten drei Regular Seasons hatten die Liga-Dominatoren aus der Zentralschweiz total 177 Punkte mehr totalisiert als die Emmentaler - umgerechnet 59 Dreipunkte-Siege.

Von diesem zwei- oder dreifachen Klassenunterschied ist in dieser Spielzeit bislang nichts zu sehen, und dieser Eindruck bestätigte sich am Mittwochabend auch vom ersten Puckeinwurf an an. Gerade einmal 70 Sekunden waren gespielt, als Dario Rohrbach die Gäste nach einem rasch vorgetragenen Gegenangriff mit der ersten richtigen Chance in Führung brachte. Doch schon fünfeinhalb Minuten später war es mit der Herrlichkeit vorerst vorbei: Mit Dario Simion und Jan Kovar trafen für die Zuger zwei hoch dekorierte Spieler. Aufgrund der Spielanteile war der EVZ-Vorsprung nach zwanzig Minuten nicht unverdient, Tigers-Goalie Stéphane Charlin hatte mit einer blitzschnell ausgefahrenen Fanghand gegen Neuzugang Camper Carter weiteres Malheur verhindert. Und auch ein Drittel vor Spielende war noch alles möglich.

Die 3 Infos einblenden Marc Michaelis

Die Absenz des Skorers machte sich bei den Tigers bemerkbar, offensiv fehlte es zu oft an der Durchschlagskraft. Der Mittwoch zeigte: Auch die Zuger können den Deutschen, der ab nächster Saison beim EVZ auflaufen wird, gut gebrauchen. Lino Martschini

Fünf Tore hatte der Zuger Filigran-Techniker in den letzten beiden Heimspielen erzielt, gegen die Tigers nahm er mit einem «empty netter» die letzte Spannung aus der Partie. Dem gebürtigen Luzerner läuft es so gut wie lange nicht mehr.



Das Schreckgespenst

Langnau findet auswärts einfach kein Gegenmittel gegen den EVZ. Das 2:5 war die 13. Niederlage in Serie in der Bossard-Arena.

Mit Punktezuwachs gegen den Meister hatte man aus Langnauer Sicht nicht unbedingt rechnen dürfen, doch in den nächsten Tagen wird die Perspektive eine ganz andere sein. Am Freitag und Samstag stehen in Ajoie und gegen Kloten zwei «Sechspunkte-Partien» an - Siege sind im Kampf ums Pre-Playoff Pflicht.

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

Fehler gefunden?Jetzt melden.