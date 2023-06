Podcast zum Schweizer Fussball – Wählen Sie Ihr Team der Saison Wir haben uns auf die besten Spieler der Super League festgelegt. Jetzt sind Sie dran: Welche elf Spieler sind ihre Favoriten – und wer soll sie trainieren? Florian Raz

Würde ein Trainer so spielen lassen? Einer, der etwas auf sich hält, sicher nicht. Aber zum Glück sind wir von der «Dritten Halbzeit» ja nicht Angestellte eines Fussballclubs, die ständig auf die Resultate achten müssen. Und so ist unser Team der Saison eine reichlich offensive Sache. Mit ein paar Spielern, die vielleicht nicht exakt auf der perfekten Position spielen müssen.

Fussballer aus fünf der zehn Teams in der Super League haben es in unsere Auswahl geschafft. Natürlich schwingen die Young Boys mit Positionen plus Trainer obenaus. Und wenn wir auch noch eine Wahl des Spielers der Saison veranstaltet hätten, wäre die auch an einen Berner gegangen: Innenverteidiger Cedric Zesiger und Mittelfeldspieler Fabian Rieder haben beide die volle Punktzahl gemacht.

Warum wir welche Spieler ausgewählt haben, hören Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Dort erfahren Sie auch, wie die Regeln gebogen wurden, damit der Basler Zeki Amdouni fröhlich als Zehner aufläuft.

So sieht das Team der Saison gemäss der «Dritten Halbzeit» aus.

Sie finden diese Wahl absoluten Käse, ohne jeden Sach- oder gar Fachverstand vollzogen? Das nehmen wir so gerne entgegen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Team der Saison 2022/23 zusammenzustellen. Das Team der Hörerinnen und Hörer präsentieren wir dann am kommenden Montag in der nächsten Folge.

Wenn Sie auf dem Mobiltelefon Probleme mit der Darstellung haben, können Sie unter diesem Link ebenfalls Ihre Stimme abgeben.

Ausserdem diskutieren wir in der aktuellen Ausgabe den Cupfinal der Männer. Wir fragen uns, was schiefläuft, wenn zum Ligafinal der Frauen nicht einmal 2000 Fans erscheinen. Und wir schauen auf den Abstiegskampf des FC Sion und was die Lizenzeingabe von Yverdon-Sport damit zu tun hat.

Welches Thema wann besprochen werden wird

02:44 Cupfinal YB - Lugano

20:28 Barrage Sion - Stade Lausanne Ouchy

26:23 Frauenfinal Servette - FC Zürich

34:24 Rücktritt Raphael Nuzzolo

35:54 Team der Saison

