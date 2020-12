Corona-Regime im Kanton Bern – Zu Weihnachten gibts aus dem Rathaus wohl keine Geschenke Die Kantonsregierung wünschte sich, die Corona-Massnahmen vor den Festtagen lockern zu können. Aber es sieht nicht gut aus. Dölf Barben , Noah Fend

Noch ein bisschen beim Eingang herumstehen: Seit dem 24. Oktober, als Bars und Clubs geschlossen wurden, ist das in Bern nicht mehr möglich. Foto: Raphael Moser (Archiv)

Am letzten Freitag im November klang es noch hoffnungsvoll: Der Regierungsrat verlängerte die am 23. Oktober beschlossenen Covid-Massnahmen zwar um zwei Wochen bis zum 14. Dezember. Er habe aber «die feste Absicht», die kantonalen Massnahmen, die über die Anordnungen des Bundes hinausgehen, per Mitte Dezember «ganz oder teilweise aufzuheben», liess er verlauten. Dies in der Hoffnung, dass die Fallzahlen «in den kommenden beiden Wochen im Kanton Bern wieder sinken werden».

Wirklich passiert ist das nicht. An jenem Freitag zählte der Kanton Bern 464 Neuinfektionen. Der 7-Tage-Durchschnitt lag bei 423. Dieser Wert ist seither nur unwesentlich gesunken – auf 409 am Montag. Zu verdanken ist der Rückgang einem vergleichsweise tiefen Wert von 218 Neuinfektionen, mit dem der Kanton in die neue Woche gestartet ist. Ob es angesichts dieser Entwicklung ab nächster Woche zu den «moderaten Lockerungen» kommt, wie sie sich der Regierungsrat erhofft, ist fraglich.