Thuner Aarebad Schwäbis – Zu viel Wasser: Aare-Schwumm verboten Wegen dem hohen Wasserstand hat das Thuner Flussbad Schwäbis das Schwimmen in der Aare verboten. Die Berner Aare-Bäder belassen es bei einer Empfehlung,

Einstweilen im Schwäbis in Thun nicht mehr erlaubt: Der Aareschwumm. Foto: Peter Schneider (Archiv Keystone)

Im Thuner Flussbad Schwäbis ist das Baden in der Aare bis auf weiteres verboten. Wegen der grossen Wassermenge von über 300 Kubikmetern pro Sekunde sei das Schwimmen in der Aare sehr gefährlich, teilte die Stadt Thun am Mittwoch mit. Das Flussbad und das Restaurant bleiben geöffnet. Auch das Nichtschwimmerbecken ist zugänglich. Das Verbot gilt bis auf Weiteres.

Eigenverantwortung im Marzili

Bei einer Empfehlung, aufs Schwimmen im Fluss zu verzichten, belässt man es dagegen bei den beiden Stadtberner Aarebädern Marzili und Lorraine: «Es gilt das Prinzip der Eigenverantwortung, aber wir raten derzeit grundsätzlich vom Aareschwumm ab», sagte Sylvie Schönbauer, die stellvertretende Anlagechefin der beiden Stadtberner Bäder am Mittwoch auf Anfrage. Das Schwimmen sei derzeit nicht nur wegen des hohen Wasserstandes gefährlich, sondern auch wegen des vielen Treibholzes, das die Aare mit sich führe.

awb/sda

