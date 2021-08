Abschreiber wegen Pandemie – Zu viel warme Luft in den Bilanzen Die Folgen der Covid-19-Pandemie zwingen Schweizer Konzerne zu Wertberichtigungen. Armin Müller

Sehr viel Goodwill in der Bilanz: Ein Mitarbeiter der SGS prüft Anlagen in einem Solarkraftwerk. Foto: Getty Images/Juice Images RF

Zuletzt hat es Landis+Gyr erwischt. Der Zuger Stromzählerhersteller meldete für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 einen Nettoverlust in der Höhe von über 392 Millionen US-Dollar. Grund für das Minus: Landis+Gyr musste in seiner Bilanz 396 Millionen Dollar Goodwill abschreiben. Ein solcher entsteht vor allem bei Firmenübernahmen, wenn der Preis den Buchwert der gekauften Firma übersteigt. In diesem Fall betraf es die vor zehn Jahren übernommene Toshiba.

Ähnlich hatte es den Asset-Manager GAM Holding erwischt. Er musste aufgrund von Goodwill-Abschreibungen in der Bilanz 2020 einen Konzernverlust von gut 388 Millionen Franken verbuchen. Wegen Goodwill-Abschreibern ins Minus rutschten beispielsweise auch der IT-Dienstleister Crealogix oder der Medien- und Internetkonzern TX Group, der auch die SonntagsZeitung herausgibt und dessen Umsatz in der Corona-Krise eingebrochen ist.