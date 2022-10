Renault Austral E-Tech – Zu viel des Guten Vollhybrid mit drei Motoren, zwei Batterien, 15 Fahrstufen: Der neue Kompakt-SUV von Renault, der Austral E-Tech, sollte sparsam sein. Ist er es? Georg Kacher

Der Renault Austral ist das französische Gegenstück zu VW Tiguan, BMW X1, Ford Kuga und Co. Foto: Renault

Crossover-Modelle sind gross in Mode, aber man kann es auch übertreiben. Renault will das Kompaktsegment mit nicht weniger als sechs verschiedenen Modellen besetzen, wobei der betagte Koleos rausfliegt und der neue Austral zum Jahresende den Kadjar ablöst. Im Programm bleiben der kompakte Captur, das nischige Crossover-Coupé Arkana und der vollelektrische Mégane E-Tech. Es folgen 2023 der siebensitzige Austral Espace mit langem Radstand und Allradantrieb sowie Ende 2024 ein grosses, sportlich-elegantes Crossover-Coupé auf gleicher Basis. Alles klar?

Der 4,51 Meter lange Austral ist das französische Gegenstück zu VW Tiguan, BMW X1, Ford Kuga, Kia Sportage und Opel Grandland X. Der Name hat nichts mit Australien zu tun, sondern steht generell für «Süden», also für einen mediterranen Stil. Vor allem aber steht er für eine Weiterentwicklung der konventionellen Frontantriebs-Architektur. Als erstes Modell der Marke nutzt er die neue Hybrid-Plattform, die von Renault und Nissan gemeinsam entwickelt wurde. Es gibt den Austral auch mit Vierzylinder und Schaltgetriebe. Der technisch aufwendigste Antrieb ist jedoch der E-Tech Full Hybrid, der alles gleichermassen schaffen soll: Sprit und Systemkosten sparen. Also ist die grössere Batterie im Austral mit 1,7 kWh eher schwach dimensioniert. Entsprechend bescheiden fällt der Elektrokick aus.

Das Anfahren erfolgt zwar rein elektrisch, und auf freier, ebener und gerader Strecke kann man den relativ rauen und drehunwilligen Benziner schon mal dazu überreden, sich für ein paar entspannende Momente auszuklinken und den beiden E-Motoren das Feld zu überlassen. Doch das wars auch schon mit der flüsterleisen E-Mobilität. Eine einzige unbedachte Gaspedalbewegung kann die verschiedenen Antriebselemente gegeneinander aufbringen. Beim Kickdown plärrt das 1,2-Liter-Motörchen los, und das Getriebe weiss nicht wohin mit der Leistung.

Vorteile vor allem in der Stadt

Renault verbindet einen kleinen Dreizylinder-Benziner mit zwei jeweils 34 PS starken E-Maschinen zu einer Gesamtleistung von 200 PS. Idealerweise ziehen alle Antriebe an einem Strang. Doch das Multimode-Getriebe hat die Wahl zwischen 15 verschiedenen Fahrstufen. Entspanntes Gleiten gelingt dem Renault gut, engagierte Kurvenhatz mit ständig wechselnden Tempi ist dagegen nicht sein Metier. Bis die 200 PS als spürbarer Vortrieb beisammen sind, braucht es ein Weilchen. Der 1517 Kilo schwere Fünfsitzer beschleunigt in mässig flotten 8,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Der eigentliche Vorteil der aufwendigen Hybridisierung ist nicht die Langstrecke, weil der Wagen dort nicht viel Energie zurückgewinnen kann. Vorteilhaft ist die rekuperative Bremsstrategie vor allem in der Stadt, wo der Austral theoretisch bis zu 80 Prozent der Wegstrecke emissionsfrei zurücklegen kann. Das gilt aber lediglich, solange der Verbrenner nur ab und zu eingreifen muss. Im gemischten Betrieb liegt der Normverbrauch bei wenig überraschenden 4,6 bis 4,7 Liter Super, unter Stress sind eher sieben bis acht Liter die Regel.

Lob verdient dagegen die kostenpflichtige Hinterachslenkung, deren Lenkwinkel zwischen 3,5 und fünf Grad (bis 50 km/h) variiert. Dadurch schrumpft der Wendekreis auf kleinwagenmässige 10,1 Meter, und selbst bei höherem Tempo bleibt der Wagen stets richtungsstabil. Eine Renault-Stärke ist auch die geschmeidige Federung: Trotz der breiten 20-Zoll-Reifen werden grobe Unebenheiten routiniert ausgebügelt, selbst auf volle Beladung reagiert die Mehrlenker-Hinterachse nicht unwirsch.

Hochwertig eingerichtetes Interieur

Einen ganz wesentlichen Beitrag zum Wohlfühlerlebnis leistet das geräumige, variable, hochwertig eingerichtete, sauber verarbeitete und auf Wunsch überkomplett bestückte Interieur. Renault hat in Sachen Qualität einen Riesenschritt gemacht, die Mehrheit der Konkurrenten überholt und ist bei der Anmutung fast mit Audi, BMW und Mercedes gleichgezogen. Praktisch ist die Rückbank, die sich per Fernentriegelung umklappen lässt. Beide Teile sind im Austral auch unabhängig voneinander um jeweils 16 Zentimeter in der Länge verschiebbar, wovon entweder die Beinfreiheit der Fondpassagiere oder das Fassungsvermögen des bis zu 550 Liter grossen Gepäckraums profitieren.

Mit bis zu 32 Assistenzsystemen ist der Austral vor ungünstigen Eventualitäten, bösen Zufällen und fahrerischen Unzulänglichkeiten gut geschützt. Notfalls betätigt der Wagen sogar eigenverantwortlich die Bremse, nimmt Lenkeingriffe vor und passt das Tempo der Fahrsituation an. Während die adaptiven Matrixscheinwerfer ein wichtiger Beitrag zur aktiven Sicherheit sind, ist die in 48 Farbtönen strahlende Ambiente-Beleuchtung schon deshalb eher ein Gimmick, weil sie alle 30 Minuten automatisch die Farbe wechselt und dabei auch noch zwischen Tag (kühles Licht) und Nacht (warmes Licht) unterscheidet.

Der günstigste Austral Techno 160 Auto (Mild Hybrid) kostet mindestens 37’600 Franken. Mindestens 41’400 Franken werden für den günstigsten Full Hybrid verlangt. Top ausgerüstet kostet er als Iconic Esprit Alpine mindestens 45’800 Franken. Viel Geld für einen Dreizylinder, zumal der vollelektrische Mégane E-Tech Electric deutlich mehr Fahrspass bietet und bereits ab 42’500 Franken erhältlich ist.

Zu den Vorbehalten gegenüber E-Autos zählt die Angst vor dem vorzeitigen Batterietod. Renault reklamiert für seine E-Auto-Batterien eine lange Lebensdauer. Über 99 Prozent aller seit 2013 im Kleinwagen Zoe eingesetzten Akkus seien noch voll funktionsfähig, bestätigt Renault eigene Statistiken. Demnach verfügen die Energiespeicher noch über mindestens 70 Prozent ihrer Ursprungskapazität. Die Angaben gelten für alle Batterietypen und -grössen – von den 22-kWh-Modellen der ersten Jahre bis hin zu den aktuellen Versionen mit 52 kWh. Renault gibt auf die Traktionsbatterie in seinem E-Kleinwagen eine Garantie von acht Jahren oder 160'000 Kilometern. Bislang mussten laut dem Hersteller weniger als ein Prozent der Kunden davon Gebrauch machen.

