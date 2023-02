Pre-Playoff nicht mehr möglich – Zu schwach gegen die Teams auf Augenhöhe Nach dem 1:3 gegen Kloten war die Enttäuschung bei den SCL Tigers riesig. Jetzt gibt es nur noch ein Saisonziel: So schnell in die Ferien wie möglich. Marco Keller

Zu selten spielten die Tigers gegen Kloten mit vereinten Kräften, wie hier Jan Neuenschwander und Nolan Diem gegen Jonathan Ang. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Die Garderobentür blieb länger geschlossen als üblich. Verständlich, die SCL Tigers brauchten zuerst einen Moment, um den Abend zu verarbeiten. Einen Abend, der mit so grossen Hoffnungen begonnen hatte. Mindestens die Hoffnung auf einen Pre-Playoff-Platz hatte man weiterleben lassen wollen bis in die letzte Woche der Regular Season, doch kurz vor 22 Uhr hatte sich diese in nichts aufgelöst. «Die Enttäuschung ist riesig», fasste Jan Neuenschwander die Befindlichkeit zusammen.



Es war eine Woche, in der sich den Langnauern viele Chancen geboten hatten – auch nach dem 2:5 am Mittwoch bei Meister Zug, das trügerisch hoch ausgefallen war. Danach erst folgten die «Spiele der Wahrheit», innert 24 Stunden bei Ajoie und gegen Kloten. Zwei Partien, gegen Teams, die man schlagen kann, ja schlagen muss, wenn man höhere Ziele verfolgt. Allerdings tat sich Langnau gerade in solchen Konstellationen gegen Teams auf Augenhöhe sehr schwer.