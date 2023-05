Schweizer Musiklegende Rams – «Zu Punk-Zeiten hätte so etwas als Sakrileg gegolten» Seit den 1970er-Jahren prägt er die Schweizer Rockszene. Nun erscheint Rams’ neues Album. Er erinnert sich an wilde Konzerte, Jugendunruhen – und erlaubt sich ein Bob-Dylan-Cover. Nick Joyce

Das neue Album ist bereit für die Plattentaufe: Rams im Zürcher El Lokal, wo er seine Songs vorstellen wird. Foto: Silas Zindel

Nach dem Interview will Rams in den nahe gelegenen Bandraum. Darum hat er seinen Bass dabei, als er zum Fotoshooting im Zürcher El Lokal eintrifft. «Dieser Bass ist mein Leben», sagt Rams und packt sein Instrument der Marke Fender, Jahrgang 1972, als Beweis gleich aus. Den Bass zieren viele Verletzungen. Manche davon haben fliegende Bierflaschen hinterlassen und sonstige Wurfgeschosse bei den unzähligen Konzerten in Rams’ langer Karriere als Punk-Musiker. Bei vielen Kratzern und Kerben weiss Rams noch genau, wo und wie sie entstanden sind.