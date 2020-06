Mitglieder der Experten-Taskforce kritisieren die Öffnungsschritte des Bundesrates als verfrüht. Geht der Bund mit der weitgehenden Lockerung des Corona-Regimes bewusst ein Risiko ein?

Wir nehmen die Inputs der Taskforce ernst, beobachten die Entwicklung von Fallzahlen, Hospitalisationen, Todesfällen sowie der Reproduktionszahl. Mit den stabil tiefen Fallzahlen gehen wir davon aus, dass es die Lockerungen verträgt. Streng genommen beschloss der Bundesrat am Freitag nicht grosse Lockerungen, sondern Vereinfachungen. Zudem gibt es nun sogar eine Maskentragpflicht bei Demonstrationen und weiterhin die dringende Empfehlung der Masken im ÖV. An anderen Orten empfehlen wir Masken oder eine Trennscheibe, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Wir befinden uns also nicht in einem Normalzustand, aber wenn die Bevölkerung dies so empfindet, haben wir viel erreicht.