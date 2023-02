Treffsichere YB-Stürmer

Die Young Boys haben in dieser Saison beide Direktbegegnungen gegen die Tessiner mit einem Torverhältnis von 7:1 gewonnen. Cedric Itten war an 5 Toren (2 Tore, 3 Assists) und Jean-Pierre Nsame an 4 Toren (3 Tore, 1 Assist) beteiligt.

Letzten September in Bern gewann YB mit 3:0. Cedric Itten legte das erste und dritte Tor für Jean-Pierre Nsame auf und erzielte das zweite mittels Penalty gleich selbst.

Im September schickten Cedric Itten und sein Sturmpartner Jean-Pierre Nsame die Luganesi mit ihren drei Toren wieder nach Hause. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Beim 4:1-Auswärtssieg in Lugano Mitte Oktober reihten sich neben Itten und Nsame auch Garcia und Imeri in die Torschützenliste ein.